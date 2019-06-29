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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül ve Ali Babacan hamlesi! AK Parti içinde yeni parti çalışmaları! "Bakanlar Kurulu, teşkilatlar değişecek"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski bakan Ali Babacan ile görüştüğü belirtildi. Ulusal Kanal canlı yayınına katılan gazeteci Hadi Özışık, Erdoğan-Gül telefon görüşmesine dair "Yaklaşık 2.5 saat falan görüştüler" bilgisini paylaştı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül ve Ali Babacan hamlesi! AK Parti içinde yeni parti çalışmaları! "Bakanlar Kurulu, teşkilatlar değişecek"

Gazeteci Hadi Özışık, Ulusal Kanal'da Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu Hafta Sonu programında AK Parti içindeki yeni parti çalışmalarını değerlendirdi.

Özışık, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski bakan Ali Babacan ile görüştüğünü söyledi.

Hadi Özışık, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı, Ali Babacan ile görüşmüş. Ali Babacan demiş ki, 'Ben veda etmeye geldim efendim'. Cumhurbaşkanı da iddia o ki 'Partinizi bir an önce kurun ve milleti oyalamayın' demiş.

"ERDOĞAN, GÜL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ"

Yaklaşık 2.5 saat falan görüştüler. Belki dönüşte görüşürler. Bülent Arınçlar falan eğer istişare kuruluna alınıyorsa kuvvetle muhtemel bir trafik olacak.

"BAKANLAR KURULU DEĞİŞECEK"

Bakanlar Kurulu değişecek. Teşkilatlar değişecek. Burada beklenen şey, şu. Acaba, Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığında kalmaya devam edecek mi?"

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #erdoğan #abdullah gül #ali babacan #ak parti #Yeni Parti
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