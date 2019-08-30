Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem AK Parti'den ayrılanlar hem de eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Biz bunları geçmişte yaşadık. Öyle bizim partimizden grup kuracak şekilde ayrılanların esamesi okunmayanlar çıktı" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı, "Ayrılıp şu anda CHP'nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Bizim bunlar derdimiz değil. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa bunları söylesinler. Öyle lafla herhangi bir tehdit olmaz. Söyleyecekleri, bagajlarında ne varsa döksünler ki belki biraz daha fayda elde edebilirler. Bizim böyle bir endişemiz yok" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı. Güvenli bölge çalışmaları ve İdlib konusunun yanı sıra AK Parti'den ayrılan isimler ile ilgili açıklamalar yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Erdoğan, hem AK Parti'den ayrılanlar hem de eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Erdoğan, "Biz bunları geçmişte yaşadık. Öyle bizim partimizden grup kuracak şekilde ayrılanların esamesi okunmayanlar çıktı" ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı, "Ayrılıp şu anda CHP'nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Bizim bunlar derdimiz değil. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa bunları söylesinler. Öyle lafla herhangi bir tehdit olmaz. Söyleyecekleri, bagajlarında ne varsa döksünler ki belki biraz daha fayda elde edebilirler. Bizim böyle bir endişemiz yok" dedi.



Erdoğan, tüm Türkiye'nin yüreğini burkan Emine Bulut cinayeti sonrası yeniden gündeme gelen idam konusundaki tartışmalar hatırlatıldı, bu soru yöneltildi.



Erdoğan, idam ve özellikle cinayet sonrası cezalara ilişkin Adalet Bakanlığı'nın gerekli çalışamaları yaptığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam konusunda da "Çok kesin, net bir şey söyledim. Eğer parlamentomuz bu konuyla ilgili eğer kalkar da idam konusunda kararını verirse bunun geleceği yer Cumhurbaşkanlığı. Ben, bunu onaylarım, hiç düşünmem. Bu konuda vicdanım da rahat." dedi.



Suriye'deki konular da Erdoğan'ın gündemindeydi. Cumhurbaşkanı'na hem Rusya'ya yaptığı hem de ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşme soruldu.



Erdoğan'a F-35 ile ilgili konu hem de Rusya'da gündeme gelen Su-35 uçaklarının alınmasına ilişkin soru yöneltildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35'ler konusunda, "Amerika şuanki durumunu devam ettirirse biz tabi başımızın çaresine bakacağız" dedi.



Erdoğan, "Su-35 masaya yatırılmasından öte biz savunma sanayimiz veya savunmaya yönelik tedbirlerimizi alırız. Bu tabi bizim tedbir paketlerimizin içinde yer alan konuştuğumuz konulardır. Vakti saati geldiğinde şartlar masaya yatırılarak ortak üretim, kredi planlamalarına da bakılarak adımlarımızı atacağız. Çünkü, biz pazar olmaktan çıkıp pazar aramaya giden ülke olmalıyız. Bunun için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Suriye'de yaşanan gelişmeler hem Putin ile hem Trump ile yaptığı görüşmeler ötesinde İdlib'de yaşanan son gelişmeler de soruldu.



ulusal.com.tr

