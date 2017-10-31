Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Tezcan hakkında soruşturma açılmasını talep etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu.
İBRAHİM KALIN AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada Tezcan'ın ifadeleri sonrası yasal yollara başvurulacağını açıklamıştı.
Kalın, "CHP’li Bülent Tezcan’ın nefret söylemi, ana muhalefet adına bir utanç vesikasıdır. Bu siyaset değil, milletin iradesine düşmanlıktır. Bu konuda yasal yollara başvurulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
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