Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır anneleri açıklaması: Devlet olarak onların yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DİYARBAKIR SALDIRISI

Erdoğan, dört şehidin ailesi ile birebir görüştüğünü belirtti.

Erdoğan, "Ne olursa olsun mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz, sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti devleti bu işten galip çıkacaktır. Şu anda da gerek HDP ilçe başkanı gerekse belediye fen işleri gözaltına alındı. Daha başkaları da süreç içerisinde alındı, alınacak." şeklinde konuştu

TÜRKİYE-RUSYA-İRAN ZİRVESİ

Erdoğan, zirve ile ilgili "Ankara'da yapacağımız bu zirveyle beraber ağırlıklı olarak İdlib'deki gelişmeleri ele alacağız. İdlib'deki gelişmelerde de gözetleme noktaları dahil olmak üzere bunlardaki gelişmeler ve buradaki terör örgütleriyle verilen mücadele, bunları ele almak suretiyle bu süreci devam ettireceğiz" dedi.

GÜVENLİ BÖLGE ÇALIŞMALARI

Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Birleşmiş Milletler'de bir görüşme yapacağını belirtti.

DİYARBAKIR'DA NÖBETTEKİ AİLELER

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileler ile ilgili "Sıradan bir olay değil. Devlet olarak onların yanındayız. Sayı daha da artacak diye düşünüyorum" dedi.

ulusal.com.tr