Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki anneler, faizler ve belediyelerde işten çıkarmalarla ilgili açıklama! "Birkaç haftaya Fırat'ın doğusunu öyle veya böyle ama mutlaka çözüm yoluna koyacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Bazı belediyelerde işten çıkarılanları duyuyoruz. AK Partili belediyelerde olsa gök kubbeyi üzerimize yıkacak olanlarda en ufak bir ses yok. Samimi değiller.

Diyarbakır'da analar evlatlarını bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyorlar.

PKK ormanları biz yaktık diye açıklamalarda bulundu. Peki Taksim'de 12 ağacın yeri değişti diye kıyamet koparanların sesi şu anda çıkıyor mu?

İşten çıkarılanlara her türlü desteği, biz vereceğiz.

Perşembe Para Piyasası Kurulu toplanıyor. İnanıyorum ki faizler daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir. Bunu göreceksiniz.

Birkaç haftaya Fırat'ın doğusunu öyle veya böyle ama mutlaka çözüm yoluna koyacağız.

(AB ülkelerinin destek sözü) Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz mi düşüneceğiz, biraz da onlar düşünsün.

7. Olağan Büyük Kongre takvimimizi 7 Ekim'de başlatarak AK Parti'yi milletimize daha iyi hizmet edecek şekilde tahkim ve tadil etme sürecine giriyoruz. AK Parti hiçbir zaman hayatın ayrılmaz bir parçası olan değişime direnmemiştir. Tam tersine hep olumlu yönde değişimin önünü açmıştır.

(Suriye'nin kuzeyi) 30 bin tırı aşkın bu bölgeye silah, mühimmat, araç-gereç ABD tarafından gönderildi. Kiminle savaşacaklar bunlar, tek ülke var Türkiye. Bunlara eyvallah eder miyiz, sessiz kalır mıyız?"

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