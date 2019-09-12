Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Kulp açıklaması: Tüm imkanlar seferber edilecek

Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 4 vatandaş şehit oldu, 13 vatandaş ağır yaralandı.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.

Erdoğan, terör saldırısı faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Saldırıdan birkaç gün önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısında bulunmuştu.

ulusal.com.tr