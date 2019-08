Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarımızda eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 2018-2019 yılı mezunu olan 325 askeri öğrencimizin her birini tebrik ediyorum. Bu 325 askeri öğrencinin 224’ü Türk vatandaşıyken, kalan 101’i de 16 ayrı ülkeden gelen misafir öğrencilerden oluşuyor. Sadece bu tablo dahi, her fırsatta ifade ettiğimiz, Türkiye’nin fiziki sınırlarının çok ötesinde bir ülke olduğu gerçeğini bizlere gösteriyor." dedi. Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge konusuna dair "Çok fazla zaman ve sabrımız yok" dedi. Erdoğan, "Ne NATO üyeliğinden, ne müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur" ifadelerini kullanarak "Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekat planımızı devreye sokacağız" açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenine katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bir konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarımızda eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 2018-2019 yılı mezunu olan 325 askeri öğrencimizin her birini tebrik ediyorum. Bu 325 askeri öğrencinin 224’ü Türk vatandaşıyken, kalan 101’i de 16 ayrı ülkeden gelen misafir öğrencilerden oluşuyor. Sadece bu tablo dahi, her fırsatta ifade ettiğimiz, Türkiye’nin fiziki sınırlarının çok ötesinde bir ülke olduğu gerçeğini bizlere gösteriyor." dedi



Erdoğan, şunları söyledi:



"Her ne kadar darbe, cunta ve vesayet dönemlerinde örselenmiş olsa da milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, istiklalimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesi olmaya hep devam etti ve edecektir.



Ne NATO üyeliğinden, ne müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur.



Bozguna uğrattığımız bölücü terör örgütünün, müttefikimiz olan bir ülkenin eteklerinin altına sığınarak faaliyetlerini sürdürmesi ise bugün ayrı bir sorun olarak karşımızda duruyor.



Fırat'ın doğusunda terör örgütünün bölge halkına zulmü gizlenemez hale gelmiştir.



Fırat'ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur.



Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekat planımızı devreye sokacağız."



ulusal.com.tr