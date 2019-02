Bugün İstanbul'da DHKP-C'li teröristlerin yakalanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da açıklama yaptı. "Bu sabah 7 DHKP/C'li inlerinde bulduk ve onları da sağolsun polislerimiz aldılar. Durmak yok yola devam." ifadelerini kullanan Erdoğan, IMF'ye dair de "Mayıs 2013 IMF'ye olan 23.5 milyar borcu ödedik ve şuan borcumuz yok. Bitti bu iş. Çıkmış bay Kemal ne diyor, "Bunlar gider yine IMF2den borç alırlar, ekonomi batırdılar" IMF'ye siz gittiniz siz. Siz borçlandınız biz ödedik ve bitirdik." şeklinde konuştu. Erdoğan, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Buyrun ne diyor Kürdistan'da biz kazanacağız. Sen Türkiye'yi terk et. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Güneyde Irak'ta Kürdistan bölgesi var" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da mitingte konuştu.



Erdoğan, İstanbul'da bugün DHKP-C'li teröristlerin yakalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



"Rabbim ömür verdikçe bizdeki Giresun sevdası bizdeki Karadeniz sevdası bitmez. Bu can bedende durdukça bizdeki Türkiye sevdası Türkiye aşkı hiç bitmez. 11 ay sonra yeniden Giresun'da olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.



"EMNİYET'TEN ALDIĞIM RAKAM..."



Emniyet'ten aldığım rakam 26 bin. Bugün 26 bin Giresunlu kardeşimle burada bütünleştik. Yüzde 64.5 oy oranı ile Cumhur İttifakı'na sahip çıktınız. Önümüzde 31 Mart imtihanı var. Önümüzde dönmemiz gereken son bir viraj var. Hep birlikte bu süreci atlatmamız gerekiyor. Ülkemiz için, istikbalimiz için, istikrarlı bir Türkiye için sizlerin desteğini bekliyoruz. 31 Mart seçimleri Giresun ile birlikte tüm Türkiye için barışa, huzura vesile olsun. AK Parti'yi siz kurdunuz, bugünlere siz taşıdınız. Muhalefetin engellemeleri karşısında yılmadık, yıkılmadık.



Davos'ta IMF Başkanı'na "Türkiye'ye emir vermeye kalkmayın. Türkiye'nin Başbakanı benim, siz Türkiye'yi yönetemezsiniz" dedim. Mayıs 2013 IMF'ye olan 23.5 milyar borcu ödedik ve şuan borcumuz yok. Bitti bu iş. Çıkmış bay Kemal ne diyor, "Bunlar gider yine IMF2den borç alırlar, ekonomi batırdılar" IMF'ye siz gittiniz siz. Siz borçlandınız biz ödedik ve bitirdik. Dünyada milli gelire oranla en fazla insani yardım br Türkiye var. Bugün pasaportu itibarlı Türkiye var.



DHKP/C'YE YÖNELİK OPERASYON



Bu sabah 7 DHKP/C'li inlerinde bulduk ve onları da sağolsun polislerimiz aldılar. Durmak yok yola devam.



Hava yolunu halkın yolu yaptık. Artık hepiniz maşallah uçaklarla gidiyorsunuz. Dağları deldik, her tarafı halkın yolu haline getirdik.



Bugün Ege'de Karadeniz'de Doğu Akdeniz'de haklarını koruyan donanması güçlü bir Türkiye var.



"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE GÖREMEZSİNİZ"



Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükütümetini sağa sola şikayet eden, teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi bulamazsınız. Yurt dışında uzatılan mikrofona kendi ülkesini kötüleyen muhalefet partisi bulamazsınız.



İçerde ne söylerse söylesinler dışarıda konuşurken hassas dil kullanırlar. Kimlerle fotoğraf verdiklerine dikkat ederler, dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini teröristlere şikayet eden bir muhalefet yoktur. Son 17 yılında bunun örneğini defalarca gördük yaşadık tecrübe ettik. Bizdeki kimi siyasi partiler hükümetin attığı her adıma karşı çıkmayı muhalefet etmek sanıyor. Şehir eşkıyalarına cici çocuklar diyen bir CHP gördük.



"TÜRKİYE'Yİ TERK ET"



Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Buyrun ne diyor Kürdistan'da biz kazanacağız. Sen Türkiye'yi terk et. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Güneyde Irak'ta Kürdistan bölgesi var."



