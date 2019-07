Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan IMF ve Merkez Bankası açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankası başkanlığındaki görev değişikliği nedeniyle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Davul birisinde, tokmak birisinde... Bu noktada istişare neticesindeki karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini de almıştır. Faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan para politikalarında verilen talimatlara uymayan arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulması gerektiğine inandık. Şimdi bunu hep faizciler savunuyor. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini de göreceksiniz. Faiz enflasyonun da anasıdır. Gezi olaylarıyla faiz birden yükselmeye başlamış, çift hanelere yükselmiş, enflasyon da çift haneler çıkmıştır. Şimdi tekrar bunu tek haneye indirmek zorundayız. Türkiye'deki bazı faizciler bundan rahatsız olabilir. Kararlıyız, bu işi de bitireceğiz." dedi. Erdoğan, IMF ile ilgili de "Dövizdeki dalgalanma ve faizlerdeki yükseliş nedeniyle borçlanma oranımız bir parça yukarı çıkmış olsa da OECD ülkeleri içinde çok iyi bir yerde bulunuyoruz. 2013 Mayıs'ta IMF'e borcumuzu sıfırladık. Şimdi bize IMF'i tavsiye edenler var o kapı kapanmıştır. Bizim için IMF diye bir şey söz konusu değildir" şeklinde konuştu

Hak-İş'in 14'üncü Olağan Genel Kurulu başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, şunları söyledi:



"Genel başkanlarının 'Hiç kimse dışarıya atılmayacak' demesine rağmen, Hak-İş çalışanlarının işten çıkarılmasını kınıyorum. Bir kapı kapanır, binlerce kapı açılır. Hukuk yoluyla haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Hak-İş konfederasyon olarak bu işin arkasındadır.



Bugün gerçekleştirilmekte olan 14'üncü Genel Kurul toplantısının çalışma dünyamız ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnancımızda ve kültürümüzde çalışmak, hakkını aramak ve almak gerçekten çok değerli görülmüş, övgüyle karşılamıştır.



Kendi milletinin değerlerine ve ülkesinin çıkarlarında duyarsız kimi yapılarının tersine Hak-İş yerli ve milli anlayışla çalışmalarını yürütmüştür. Bu ülkenin zor zamanlarında hep hakkın ve hakikatin yanında yer alan Hak-İş için şükranlarımı sunuyorum. Her mücadelesinde yanında olduğum, her mücadelemizde yanımızda bulduğum Hak-İş'in ilkeli tavrını sürdüreceğine inanıyorum.



Türkiye'yi birlikte bu günlere getirdik, yine birlikte geleceğe taşıyacağız. 2023 hedeflerimize beraberce ulaşacağız. Bizden sonraki nesillere 2053, 2071 vizyonlarımız birlikte emanet edeceğiz. Çünkü biz her şeyimizi borçlu olduğumuz bu ülkeye aşkla bağlı, yüreğini ve bedenini bu yola adamış gönül erleriyiz.



Milletin, özellikle de emekçinin yanında yer almak lafla olmaz. Gerek İBB dönemimizde, gerek başbakanlığımız döneminde, gerekse Cumhurbaşkanlığı dönemimizde bu mücadeleyi verdik. İçin boş vaatlerle milletimizi ve emekçilerimizi kandırmaya çalışmadık. Bunun yerine 82 milyon vatandaşın her birinin hayat seviyesini yükseltecek icraatlar ortaya koyduk. Pastayı büyüterek, herkesin hakkını almasını sağlayarak milletimize mal ettik.



Son dönemki döviz dalgalanması nedeniyle bir miktar gerileme yaşansa da, milletimizin 17 yıl öncesine göre çok daha refah seviyesinde bulunduğunu kabul edecektir. Her alanda üretim ve satış rekorları kıran bir ekonomik hareketlilik ortaya çıkardık. İhracatımız artmaya devam ediyor. Şu an 170 milyar dolar civarındayız.



Dövizdeki dalgalanma ve faizlerdeki yükseliş nedeniyle borçlanma oranımız bir parça yukarı çıkmış olsa da OECD ülkeleri içinde çok iyi bir yerde bulunuyoruz. 2013 Mayıs'ta IMF'e borcumuzu sıfırladık. Şimdi bize IMF'i tavsiye edenler var o kapı kapanmıştır. Bizim için IMF diye bir şey söz konusu değildir. Merkez Bankamızın döviz rezervi brüt olarak 100 milyar dolara yaklaştık.



Milletimiz bu görevi bize vermiştir, ihtiyaç duyulan adımları atmak, iradeyi ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bu vesileyle ana ormancılık faaliyetleri ve orman mücadelesinden dolayı bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi geldi. Bu süreci gerçekleştirdik.



Merkez Bankası başkanlığındaki görev değişikliği nedeniyle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Davul birisinde, tokmak birisinde... Bu noktada istişare neticesindeki karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini de almıştır. Faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan para politikalarında verilen talimatlara uymayan arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulması gerektiğine inandık. Şimdi bunu hep faizciler savunuyor. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini de göreceksiniz. Faiz enflasyonun da anasıdır. Gezi olaylarıyla faiz birden yükselmeye başlamış, çift hanelere yükselmiş, enflasyon da çift haneler çıkmıştır. Şimdi tekrar bunu tek haneye indirmek zorundayız. Türkiye'deki bazı faizciler bundan rahatsız olabilir. Kararlıyız, bu işi de bitireceğiz."



ulusal.com.tr