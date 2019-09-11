Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o belediye başkanlarının yanında olacağını bildirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehir belediye başkanları ile toplantıda konuşma yaptı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Siyasi olarak elbette farkı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin âli çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum.

Terörle, terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Ülkemizin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok önemli görüyorum.

Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve partilerinin samimi destek vermeleridir.

Çalışmadan, çabalamadan, eser vermeden yapılan siyaset, şehirlerimize ve insanlarımıza vakit kaybettirmekten, ülkemizin enerjisini heba etmekten öte bir işe yaramaz.

Belediye başkanlarının görevi devri sabık peşinde koşmak değil şehirlerine en güzel, kalıcı, verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır.

Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir."

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