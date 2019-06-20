Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristbaşı Öcalan'ın Doç. Dr. Ali Kemal Özcan tarafından açıklanan mektubuyla ilgili konuştu. Erdoğan, " "Öcalan-Demirtaş rekabeti var. Bu iktidar savaşında HDP-PKK kanadında yaşanan bu savaş Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru kayma gösteriyor. Öcalan kendi iktidarını bunların hiçbirine kaptırmak istemiyor." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristbaşı Öcalan'ın Doç. Dr. Ali Kemal Özcan tarafından açıklanan mektubuyla ilgili konuştu. Erdoğan, " "Öcalan-Demirtaş rekabeti var. Bu iktidar savaşında HDP-PKK kanadında yaşanan bu savaş Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru kayma gösteriyor. Öcalan kendi iktidarını bunların hiçbirine kaptırmak istemiyor." ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

Şuanda dağdakilerin nasıl açıklamalar yaptığınız biliyoruz değil mi? Millet İttifakı'nın adayına destek çağrılarını, 31 Mart öncesinde de izlemiş, duymuştuk. Özellikle Demirtaş'ın yaptığı Twitter açıklamalarını, 7 ayrı açıklama var, biz de öğrendik. Nereye yapıyor, çok açık ve net CHP adayına destek veriyor. Burada da Apo'nun yaptığı açıklama da ilginçtir.

Burada aslında bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında tabi HDP, PKK kanadında yaşanan bu savaş, Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar noktasında da kayma gösteriyor. Daha da bu işin içerisinde. Ben bunu daha ileri taşıyorum, Avrupa'da. Bu süreç içinde Öcalan kendi iktidarını bunların hiçbirine kaçırmak istemiyor. Bunla ilgili de çok sert açıklamaları var. Demirtaş'a hesap sormaktan tutun da... Onların kendisine ihanet ettiği inancında. Bu süreç içindeki açıklamada da 'Eğer siz beni destekliyorsanız, arkamdaki partiyseniz siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız. Bunlardan birine değil kendi tarafsızlığında olmalısınız' havası içinde. Böyle bir durum söz konusu. PKK'nın bir kanadı CHP adayına destek veriyor, bir kanadı 3. yol diyor. Binali Bey'in bunlarla bir ilgisi alakası yok. Zaten de böyle bir mesaj söz konusu değil. Biz sadece MHP ile kurmuş olduğumuz Cumhur İttifakıyla bunu götürüyoruz. Bunla ilgili de zaten desteğin gelmeyeceğini herkes biliyor. Burada bir liderlik mücadelesi var. Öcalan, Demirtaş'a ve dağa böyle mesaj veriyor. Ancak burada bir şeyin üzerinde durmak istiyorum. Özellikle Kürt kardeşlerime yönelik bir mesaj olarak, Diyarbakır Belediyesi önünde ağlayan annelerle dertleştim, o zamandan itibaren biliyorum ve bu oyuna gelmeyin diyorum. Eğer hizmetse Güneydoğu'ya da Doğu'ya da bu hizmeti getiren biz olduk. Onlar çukur, hendek açtılar sizi orada bu ilkelliğe mahkum ettiler.

Bizim işimiz liderlerle. Onlara gönül veren partililer bize oyunu verebilir, ben ona kapımı nasıl kapatabilirim? CHP'ye gönül veren, İYİ Parti'ye gönül veren, Saadet Partisi'ne, HDP'ye gönül veren vatandaşlarıma da sesleniyorum diyorum. Bizim işimiz yönetici kadrolarıyla. Çünkü bu yönetici kadroları, onlara gönül verenleri yanlış istikamete sürüklüyor.