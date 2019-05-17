Cumhurbaşkanı Erdoğan ile S-400 konusunu görüşen Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Erdoğan'ın "Türkiye'ye gösterilen ve gösterilmeye devam eden eşi görülmemiş baskıya rağmen, Cumhurbaşkanı olarak, hiçbir değişiklik yaşanmayacağını ve imzalanan anlaşmayı uygulayacağımızı belirtiyorum" dediğini söyledi

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, ABD'nin baskılarına rağmen Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerinden vazgeçmeyeceğini belirtti.



Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Erdoğan'la Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.



Görüşmenin ardından konuşan Matviyenko, Erdoğan'ın şu sözlerini basın mensuplarıyla paylaştı:



"Türkiye'ye gösterilen ve gösterilmeye devam eden eşi görülmemiş baskıya rağmen, Cumhurbaşkanı olarak, hiçbir değişiklik yaşanmayacağını ve imzalanan anlaşmayı uygulayacağımızı belirtiyorum."



ulusal.com.tr