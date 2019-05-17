banner1005
İstanbul'da trafik felç
İstanbul'da trafik felç
Suya indirim kararına CHP'li başkandan ret
Suya indirim kararına CHP'li başkandan ret
Juventus'ta Allegri dönemi sona eriyor
Juventus'ta Allegri dönemi sona eriyor
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile S-400 konusunu görüşen Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Erdoğan'ın "Türkiye'ye gösterilen ve gösterilmeye devam eden eşi görülmemiş baskıya rağmen, Cumhurbaşkanı olarak, hiçbir değişiklik yaşanmayacağını ve imzalanan anlaşmayı uygulayacağımızı belirtiyorum" dediğini söyledi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, ABD'nin baskılarına rağmen Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerinden vazgeçmeyeceğini belirtti.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Erdoğan'la Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından konuşan Matviyenko, Erdoğan'ın şu sözlerini basın mensuplarıyla paylaştı: 

"Türkiye'ye gösterilen ve gösterilmeye devam eden eşi görülmemiş baskıya rağmen, Cumhurbaşkanı olarak, hiçbir değişiklik yaşanmayacağını ve imzalanan anlaşmayı uygulayacağımızı belirtiyorum."

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #rusya #s-400
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.