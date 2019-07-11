Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Derhal görevden alırım

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen gün milletvekilleri ile bire bir özel görüştüğünü belirtti. Polat, Erdoğan'ın bakan, bakan yardımcısı ve bürokratların telefonlarına çıkmadıklarını ifade eden milletvekillerine destek verdiğini ifade etti. Polat'ın yazısına göre, Erdoğan, "Hangi bakan ve bakan yardımcısı ve bürokratlar telefonlara çıkmıyorsa derhal görevden alırım" sözleriyle kabineyi uyardı

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen gün milletvekilleri ile bire bir özel görüştüğünü yazdı.



Polat, Erdoğan'ın bakan, bakan yardımcısı ve bürokratların telefonlarına çıkmadıklarını ifade eden milletvekillerine destek verdiğini ifade etti.



Polat'ın yazısına göre, Erdoğan, "Hangi bakan ve bakan yardımcısı ve bürokratlar telefonlara çıkmıyorsa derhal görevden alırım" sözleriyle kabineyi uyardı.



Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, şunları aktardı:



"Daha önceki yazılarımda yerel seçimlerde bir çok belediyeyi kaybeden AK Partiyi neden, nasıl, niçin kaybetti konusunda uyarmıştım.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen gün milletvekilleri ile bire bir özel görüştü. Ve bu milletvekillerinden bazılarının görüşünü aldı.



Parti içinde sistemin aksayan yönlerine ilişkin eleştirileri ve önerileri dinleyen Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana uzun bir parlamenter sistem deneyimi olmasına karşın bir çok sorun ve sıkıntı yaşandığını belirterek, bir yıl önce yaşama geçirilen yeni sistem konusunda bu yaşananların doğal olduğunu savundu.



Bakan, bakan yardımcısı ve bürokratların telefonlarına çıkmadıklarını ifade eden Milletvekillerine destek veren Erdoğan, " Hangi bakan ve bakan yardımcısı ve bürokratlar telefonlara çıkmıyorsa derhal görevden alırım" sözleri ile kabineyi uyardı.



Erdoğan ile görüşen milletvekilleri, bu aksaklıkları gidermek için mevcut milletvekillerinden birinin Cumhurbaşkan Yardımcısı olarak atanması önerisi getirdi. Erdoğan'da bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.



Öte yandan AK Parti içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinden sonra sayıları 25'ten 16'ya düşürülen bakanlıklarda bazılarının verimsiz olduğu, bürokrasi yükünün arttığı ve işlerin yavaşladığı eleştirileri öteden beri yapılıyordu.



Hatta kulislerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlıklarının da aralarında bulunduğu bazı bakanlıkların yeniden bölüneceği ifade ediliyor.



Milletvekillerinin bu yöndeki eleştirileri anımsatması üzerine Erdoğan'ın bir anlamda hem bürokrasiyi hem de tasarruf için bakanlık sayısını azalttıklarını hatırlattığı, bürokratik sorunların çözümü için bir çalışma başlatıldığı öğrenildi."



ulusal.com.tr