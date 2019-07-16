Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı! Murat Polat, görevden alınacakları tek tek açıkladı

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakan yardımcılarını ve bazı bakanlıkların genel müdürlerini değiştirmek için düğmeye bastığını ifade etti. Polat, "Ak Parti kulislerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ,Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Aile Bakanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , Dış İşleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ,Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı gibi bir çok bakanlıkta bakan yardımcıları değişecek" ifadelerini kullandı

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılarını ve bazı bakanlıkların genel müdürlerini değiştirmek için düğmeye bastığını belirtti.



Murat Polat'ın yazısı şöyle:



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakan yardımcılarını ve bazı Bakanlıkların Genel müdürlerini değiştirmek için düğmeye bastı.



Erdoğan daha önce bazı bakan yardımcılarını eski milletvekillerinden atamıştı ancak eski siyasetçi olan bakan yardımcıları vekiller ile diyaloğ sağlayamadığı için tepkilere neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün bakanlıkların bakan yardımcılarını ve Genel müdürlerini gözden geçiriyor. Milletvekillerinin şikayetleri ne maruz kalan bazı bakan yardımcıları koltuğunu kaybedecek. Meclis kulislerine göre Erdoğan’ın şimdi yeni bakan yardımcıları listesini oluşturduğu konuşuluyor. Ak Parti Grup toplantısına katılmayan bazı bakan yardımcıları milletvekillerinin tepkisine neden oluyor.



Milletvekilleri grup toplantısında zaten bakanlara ulaşamıyor. Taleplerini bakan yardımcılarına aktarmak isteyen ve onlara ulaşamayan Ak Parti milletvekilleri bazı bakan yardımcılarını Erdoğan’a isim vererek şikayet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise telefonlara çıkmayan ve randevu vermeyen işleri yokuşa süren bakan yardımcıları ve bürokratları derhal görevden alırım bize ayak uyduramayan hizmet yapamayan varsa o koltukları işgal etmesin dediği kulislerde konuşuluyor.



ERDOĞAN DÜĞMEYE BASTI



Ak Parti kulislerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ,Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Aile Bakanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , Dış İşleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ,Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı gibi bir çok bakanlıkta bakan yardımcıları değişecek."



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