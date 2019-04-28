Ankara ve Bağdat arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla temaslar sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'a gitti. Çavuşoğlu Iraklı mevkidaşı el Hekim ile görüştü. Görüşmede en önemli gündem maddesi terörle mücadele konusu oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yıl sonunda Irak'ı ziyaret edecek

Ankara-Bağdat hattında temaslar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yıl sonu yapacağı Irak ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat'a gitti.



Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile görüştü. Ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.



Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak temaslarını burada açıkladı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terörle mücadelede işbirliğinin önemine değindi.



Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğündeki Astana formatındaki toplantıya Irak'ın gözlemci olarak davet edildiğini hatırlattı.



Irak Dışişleri Bakanı da konuştu.



El Hekim, Irak'tan Türkiye'ye terör saldırısına müsade edilmeyeceğini vurguladı.



Gündemde ekonomi konuları da vardı. Çavuşoğlu, yeni sınır kapısının açılması gerektiğini söyledi.



Resmi ziyaret amacıyla Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi tarafından da kabul edildi.