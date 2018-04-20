Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'daki erken seçim ile ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Kampanya başladı. Seçim manifestomuzu açıklayacağız" dedi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Cuma günü yol haritamızı açıklayacağım" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'daki erken seçim ile ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Kampanya başladı. Seçim manifestomuzu açıklayacağız" dedi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Cuma günü yol haritamızı açıklayacağım" ifadelerini kullandı



Dünkü olaylı derbi ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Dün yaşananlar bizi çok üzdü. Bir defa bu futbol teröründen öte de bir şey. Bir kumpas da var" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



"Sayın Başbakanımla beraber İzmir ve İstanbul hariç 79 vilayeti dolaştık. Öyle günler oldu ki mesela ben İstanbul’da aynı anda 3 ilçeyi taradım. Üç ilçede kapalı salonda hem de dışarıda meydan mitingleri yaptık. Bizim kampanya başladı. Tabi biz şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Ekibim çalışıyor. Değerlendirmemizi yapacağız. İnşallah normalde seçim beyannamesi olarak ifade edilen ama biz onu manifesto olarak kabul ediyoruz İstanbul Kongresi'ne yetiştirmeye çalışacağız. İstanbul Kongresi'nde açıklayacağız."



