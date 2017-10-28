Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu.



Erdoğan şunları söyledi:



Konya sevgili, sevgili Konyalılar sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Siz bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bundan sonra da beraber yürümeye var mısınız?



Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Konya'dan 2019'da yapılacak seçimlerde tüm Türkiye'ye örnek olarak, şehrimizin manevi ruhuna uygun bir netice bekliyorum. Türkiye'nin güney sınırlarından ekonomisine kadar her yerden kuşatıldığı bir dönemde, üzerimizde oynanan oyunları ancak bu şekilde bozabiliriz. Bir, iri, kardeş olacak, hep birlikte Türkiye olacağız.



İnşallah Konya bir çekim alanı oluşturduğuna göre dünyanın değişik yerlerinden Konya'yı ziyarete gelenler boşuna gelmiyor. Geçtiğimiz 15 yılda diğer vilayetlerimiz gibi Konya'yı da nereden nereye getirdiğimizin en güzel şahidi sizlersiniz. İnşallah hem bakanlıklarımız hem de belediyelerimiz 2023 Türkiyesi için proje üretmeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak bu konuların takipçisi olacağımı bilmenizi isterim.



"HER YERDE HÜSNÜ KABULLE KARŞILANIYORSAK SEBEBİ BUDUR"



Türkiye küçümsenemeyecek bir şekilde bu noktalara gelmiştir. Kazanabileceğimiz halde kaybettiklerimizin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Bizim yönümüz daima geleceğe dönük olmalıdır. Bununla birlikte geçmişinizi de çok iyi bilmeniz gerekir. Tek parti döneminin en büyük kötülüğü tarihimizi 1923 yılından başlatmış olmasıdır. Onun öncesinde koskoca bir devlet birikimimiz vardı. Bugün Karadeniz'den Hint Okyanusuna kadar her yerde hüsnü kabulle karşılanıyorsak sebebi budur.Geçtiğimiz hafta Sırbistan'a gittim ve gece geç bir saatte bizi kaşıladılar, aynı şekilde uğurladılar. Orada Novi Pazar'a gittik. Oradaki o coşku ilgi alaka unutulur gibi değildi. Neden? Yıllarca bizi bu gerçeklerden uzak tuttular. Tuna Nehrinin yamaçlarına çıktık. Oradaki Sırp vatandaşlar bizi çok farklı bir şekilde karşıladılar. Hep söylemez miydik? Tuna nehri akmam diyor... Bunlarla büyümedik mi biz?Türk milletinin yeniden gücünün farkına varmış olmasına adeta birileri kudurmuş durumda. Türk milleti kardeşleri ile birlikte yeniden kurulan dünyada hakettiği yeri almanın kararlılığı içindedir. Kadınıyla erkeğiyle bu kararlılığı ortaya koymamız lazım. 2023 hedeflerimize ulaşmamıza kim engel olabilir? Çalışıyoruz, koşuyoruz, milletçe koşuyoruz.