Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde kompine taşımacılığa önem veriyor, modern ipek yolunun yeniden inşasını destekliyoruz. Hazar geçişli doğu batı orta koridor girişimimiz bu yaklaşımımızın en somut örneğidir." dedi

Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de başladı.



Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, şunları söyledi:



"Konferansı hep birlikte sahiplenmemiz gerekiyor. Takvime bağlı somut bazı hedefler belirlemek suretiyle bu alandaki çalışmalarımıza ivme kazandırmalıyız.



Maalesef düzenli düzensizlik hakim. Yakın coğrafyamızda terörizmle mücadele ediyoruz. Barış refah istikrar doğrultusunda şekillendirme gayretindeyiz.Komşumuz Suriye'de istikrar sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz.



4 milyon Suriyeliyi ülkemizde misafir ediyoruz. Terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyonlarla çok önemli kademe kaydettik. Suriyeli sığınmacıların bir kısmının kendi vatanlarına dönmelerini sağladık.



Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergiliyoruz. Kudüs'te yeni oldu bittileri reddediyoruz. Asya'nın kalbi İstanbul süreci kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda çözümü destekliyoruz.



Terörizm dünya genelinde yükseliyor. Suriye sahası maalesef bu acı hakikatin ispatı olmuştur. İstikrarlı sürdürülebilirlik için somut adımların atılmasına ihtiyaç duyuluyor.



Bölgemizde kompine taşımacılığa önem veriyor, modern ipek yolunun yeniden inşasını destekliyoruz. Hazar geçişli doğu batı orta koridor girişimimiz bu yaklaşımımızın en somut örneğidir.



Tek taraflı adım ve yaptırımları doğru bulmuyoruz."



ulusal.com.tr