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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Çetinkaya'yı neden görevden aldığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden alınmasına ilişkin "Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik, gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik" değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Çetinkaya'yı neden görevden aldığını açıkladı

Hürriyet'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleri ile bir araya geldiği toplantıda Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Bölgesi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, “Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. ‘Faiz düşerse, enflasyon düşer’ dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik” dedi. Erdoğan kabine ve parti teşkilatında değişiklik olacağı iddialarıyla ilgili de, “Muhalefet bunu köpürtüyor. Siz de aynı çizgiye gelirseniz olmaz. Kabine değişimi gerektiğinde ben yapacağım, kimsenin söylemesi ile değişim yapılmaz. Beklenti içine girmeyin, muhalefetle aynı değirmene su taşımayın” değerlendirmesini yaptı.

Etiketler; #Merkez Bankası
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