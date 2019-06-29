Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Trump ile görüştü! Beyaz Saray ve Cumhurbaşkanlığından açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump ile görüştü. Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen yıl Türkiye ve Rusya'nın ikili ticaret hacminin yüzde 15 arttığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde, "Stratejik ortaklığımız tabii birçok alanda dayanışmamızı adeta teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır." dedi. ABD Başkanı Trump, "(S-400 konusu) Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız." şeklinde konuştu. Erdoğan ile Trump'ın yaptığı görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına yönelik kaygılarını iletti ve Türkiye’yi NATO İttifakı’nı güçlendirecek şekilde savunma işbirliği konusunda AB ile çalışmaya teşvik etti" ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "Sayın Trump, ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurgulamışlardır" denildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.



Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, Trump ile zirvede bir araya gelmelerini çok anlamlı bulduğunu ifade etti.



Erdoğan, "Şu anda 75 milyar dolarlık bir ekonomi ticaret hacmi noktasındaki zirveye doğru ilerleme hamlemiz var. Savunma sanayisine yönelik attığımız adımlar, atacağımız adımlar var ama her şeyden öte bir stratejik ortaklığımız var. Bu stratejik ortaklığımız tabii birçok alanda dayanışmamızı adeta teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır." diye konuştu.



Erdoğan-Trump görüşmesi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi 35 dakika sürdü.



Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’ndeki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile görüşmesi 35 dakika sürdü.



Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.



TRUMP'TAN S-400 AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.



ABD Başkanı Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı." dedi.



Trump, S-400 anlaşmasına ilişkin soruya "Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız." yanıtını verdi.



BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA



Beyaz Saray'dan Erdoğan ile Trump'ın yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama geldi.



Açıklamada "Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına yönelik kaygılarını iletti ve Türkiye’yi NATO İttifakı’nı güçlendirecek şekilde savunma işbirliği konusunda AB ile çalışmaya teşvik etti" denildi.



CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanlığı tarafından şu açıklamalar yapıldı:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir görüşme gerçekleşmiştir.



Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınmıştır.



İki lider tarafından daha önce belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek, atılacak adımlar değerlendirilmiştir.



Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizmişler; stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaşmışlardır.



Sayın Trump, ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurgulamışlardır."



PUTIN'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl Türkiye ve Rusya'nın ikili ticaret hacminin yüzde 15 arttığını belirterek, “Her iki taraftan da yaklaşık 10 milyar dolar ciddi miktarda karşılıklı yatırımlar söz konusudur. Buna ilaveten 900 milyon avroluk bir ortak yatırım platformu üzerinde çalışmalar devam etmektedir.” dedi.



Putin, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, iki ülke arasında karşılıklı büyük çaplı enerji projelerinin devam ettiğini söyledi.



Putin, 2018’de iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin yüzde 15 arttığını belirterek, “Her iki taraftan da yaklaşık 10 milyar dolar ciddi miktarda karşılıklı yatırımlar söz konusudur. Buna ilaveten 900 milyon avroluk bir ortak yatırım platformu üzerinde çalışmalar devam etmektedir." diye konuştu.



Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı turizmin ciddi oranda arttığına işaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin, “Geçen sene 6 milyon Rus turist Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Bu da rekor bir seviyeydi. Bizim turistler Türkiye’de oldukça fazla para harcamaktadır. Türk tarafının bundan geliri toplamda yaklaşık 5 milyar dolar olmuştur. Karşılıklı Rus-Türk Kültür ve Turizm Yılı devam etmektedir. Bu yılın yeni başarılara vesile olmasını diliyoruz. Bir kez daha sizi gördüğüme çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum.” ifadesini kulandı.



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