Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi hedef, ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde konuştu.



Erdoğan, şunları söyledi:



"Sevgili Ankaralılar, saygıdeğer yurtdışından şu anda aramızda bulunan misafirler, Emniyet teşkilatımızın kıymetli mensupları, siyasi partilerimizin değerli başkanları, TBMM'nin değerli başkanı, bu arada tüm yargı mensuplarımız aynı şekilde şu anda aramızda bulunan siyasi partilerin temsilcisi değerleri arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.



BURADA DİNLERKEN YÜREĞİNDEN GELEN DUYGULARI DUYDUNUZ



Ankara Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Polisimiz vatandaşımızla 15 Temmuz'da sırt sırta vererek adeta tarih yazdılar. Gözüpek polisimiz FETÖ'cü alçakların işgal ettiği yerlerden kurtardılar, darbecilere kök söktürdüler. Ankara'nın dört bir yerinde darbecilere karşı aslanlar gibi mücadele eden kardeşlerimize, az önce soyadı Arslan Turgut Arslan kardeşimiz bu mücadelede önde gelenlerden bir tanesi oldu. Kendisini burada dinlerken hala yüreğinden gelen ifadeleri de duydunuz. İşte bizim polisimiz bu. Ve kendilerine bir kez daha yürekten şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde İstanbul'da da Boğaziçi Köprüsü'nde yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, ki bu akşam önce Atatürk Havalimanı ardından orada da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yapacağız. Çemberlitaş'ta, Çengelköy'de diğer yerlerde canlarını hiçe sayan emniyetçi arkadaşlarımı da tebrik ediyorum.



ONLAR BİZİM SAKALIMIZI KESTİ, BİZ ONLARIN KOLUNU KESTİK



Ortaya çıkan her görüntü darbecilerin yok ettiklerini sandıkları her kayıt vahşeti bizlere hatırlatıyor. Kendi insanına, meslektaşlarına karşı 'Vurun, öldürün, acımayın, üzerine sıkın' diyecek kadar kin bürümüştü. FETÖ'cülerin bu kin ve nefretinden Ankara Emniyetimiz de maalesef nasibini aldı. Tanklarla kuşatılan, helikopterle taranan, uçakla bombalanan bu bina oluşan tahribat sebebiyle artık kullanılamaz hale gelmişti. Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür çıktı. Biz ise onların kollarını kestik, kolay kolay ayağa kalkamayacaklar. Yeter ki bir olalım, iri olalım, kardeş olalım, bu işi bitiririz.



BU BİNA 15 TEMMUZ DESTANSI MÜCADELESİNİN SEMBOLÜDÜR



Yaklaşık 1,5 yılık yoğun çalışmanın ardından toplam kullanım alanı 32 bin metrekare olan yeni binamızı tamamladık. Ankara aynı zamanda bir Selçuklu şehridir. Selçuklu mimarisi Ankara Emniyet Müdürlüğü binamıza hakim olsun dedik. Burada tabii akıllı bi bina olsun, modern bir bina olsun. Üç özellikle şu anda Ankara Emniyet Müdürlüğü binası yapılmış oldu. Bu güzel bina öncelikle sizlerin fedakârlığınızın temsilidir. Polisi, istihbaratçısı, askeri, siviliyle 15 Temmuz'da verdiğiniz destansı mücadelenin sembolüdür.



BİR DAHA HİÇ KİMSE BÖYLE BİR TEŞEBBÜSTE BULUNAMAYACAK



Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, polisimiz, istihabartçı olduğu müddetçe bir daha hiç kimse işgal girişimine teşebbüs edemeyecektir. 63 polis, 5 asker, 183 sivil olmak üzere toplam 251 şehit verdik. O gece ayrıca 2 bin 193 insanımız da gazilik payesiyle şereflendi. Milleti, bayrağı, vatanı, devleti için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize bir ker daha Allah'tan rahmet diliyorum.



S-400



S-400'lerimizi almaya başladık. 'Alamazlar' dediler, bugün sekizinci uçak da geldi. İnşallah Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz.



Bir daha milletimize 15 Temmuz benzeri ihanetler yaşatmamak için gereken her türlü tedbiri alıyoruz.



ŞİMDİ HEDEF, RUSYA İLE ORTAK ÜRETİM YAPMAK



Hava savunma sistemlerimizde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Şimdi hedef, ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak."



