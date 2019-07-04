Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı! Türkiye, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne heyet gönderebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 ve Pekin temaslarının ardından gazetecilere konuştu. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'ten gelen daveti duyurdu, "Türkiye’den Sinciang Uygur Özerk Bölgesine bir heyet gönderilmesi" konusunu görüştüklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35'ler ve Doğu Akdeniz ile ilgili önemli mesajlar verdi

Japonya ve Pekin temaslarını değerlendirdi Cumhurbaşkanı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinden önemli başlıkları aktardı. Erdoğan, Şi Cinping'in davetinden bahsetti.



"Görüşmemizde Doğu Türkistan ve Uygur konusunu da ele aldık. Bu meselede karşılıklı hassasiyetleri dikkate alarak bir çözüm bulabileceğimize inanıyorum. Ancak bu konuyu istismar eden yaklaşımlar da var. Bu istismarlar da Türk-Çin ilişkilerinde olumsuz yansımalara neden oluyor. Gerekirse Türkiye’den Doğu Türkistan’a bir heyet gönderilmesi noktasında buna da açık olduğunu söyledi. ‘Gelsinler, gezsinler, baksınlar’ dedi."



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da daveti, sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanının, heyet gönderme davetini olumlu karşıladığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şi Cinping'i Türkiye'ye davet etti.



"Bölgesel, küresel konularda Çin’le pek çok hususu paylaşıyoruz. Çin’in Yol ve Kuşak projesini Türkiyemiz için de önemli buluyorum. Çünkü biz de orta koridor projesiyle gündemdeyiz. Bunun yanında Sayın Şi Cinping’i ülkemize davet etmiştim, olumlu yanıt verdi. Uygun zamanda Türkiye’ye yapacağı ziyaret ilişkilerimizi güçlendirecektir."



Cumhurbaşkanı'na Trump ile yaptığı görüşmenin yankıları soruldu. Görüşme olumlu geçse de F-35 krizi sürüyor. Cumhurbaşkanı "haklarımızı savunacağız" dedi.



"Siz bir müşteri arıyorsanız, bir müşteri çıkmışsa, o müşteri de ödemelerini tıkır tıkır yapmışsa sen o müşterinin malını nasıl vermezsin? Bunun adı gasp olur. 116 tane F-35 almak için sözleşmemizi yaptık. Biz burada pazar değil aynı zamanda ortak üreticiyiz. Bazı parçalarını da Türkiye’de üretiyoruz."



S-400 alımı ile ilgili ise "Patriot" hatırlatması yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. "Başımızın çaresine bakmayacak mıyız? Düşman saldırsa biz bir yerden sistem bulalım öyle savaşalım mı diyeceğiz? Tedbirimizi hemen almamız lazım" dedi.



Japonya Başbakanı Abe ile görüşmede ise gündem Amerika-İran arasındaki gerginlikti.



"Abe ile yaptığımız görüşmede, Abe ‘Böyle bir olayda birlikte olabilir miyiz?’ dedi. Ben de ‘Niye olmasın’ dedim. ‘Her ikisiyle de gerek Ruhani gerek Hamaney’le görüşmelerde bulunabilirim’ dedim. ‘Beraber derseniz, beraber de olabilir’ dedim. O konuda bir sıkıntımız yok."



Erdoğan'ın Doğu Akdeniz ile ilgili de önemli mesajları vardı.



"Hukuk içinde atılması gereken adımları atıyoruz. Bundan sonra da böyle götürmeye çalışacağız. Ama karşımıza hukuk tanımazlar çıkarsa, onların anlayacağı dil neyse o dille de konuşmasını biliriz. Orada hiçbir hukuku olmayanların kendilerine hak istihsal etmeleri kabul edilebilir bir şey değil."



ulusal.com.tr