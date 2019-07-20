Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Reform Eylem Planları'nın gerçekleşmesi için gerekli kaynak akışının devam edeceğinin müjdesini bu anlamlı günde tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime vermek isterim." dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Reform Eylem Planları'nın gerçekleşmesi için gerekli kaynak akışının devam edeceğinin müjdesini bu anlamlı günde tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime vermek isterim." dedi