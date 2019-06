Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik ayaktadır." dedi.



"Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'da da, İstanbul'da da yanılmayalım, biz kaybetmedik, her iki yerde de biz kazandık." şeklinde konuştu.



Erdoğan, "Bize verilen desteğin karşılığını hizmet, icraat olarak sunmakla mükellefiz." diyerek, "Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmemizin önüne geçmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"YPG ve PYD, PKK'nın uzantıları değil mi? Bunlara en büyük desteği veren kim? Bizim stratejik ortağımız..." dedi.



"Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır"

Erdoğan, "Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik." diyerek, "(S-400) Uygun fiyatla olmanın yanında ortak üretime de geçebilme sözünü alarak sözleşmemizi imzaladık. İnşallah kısa zamanda da geliyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların Türkiye'deki tek hedefleri nedir biliyor musunuz? Acaba AK Parti'yi biz iktidardan nasıl indirebiliriz? Dertleri bu ama indiremeyecekler. Buna güçleri yetmez." ifadelerini kullandı.



Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu, çıkarlarını gözetmeyen hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda tüm seçenekler masamızda olmaya devam edecektir." dedi.



"Türkiye F-35'lerin sadece müşterisi değil, üretim ortağıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-35'lerin sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağı olduğunu söyledi.

F-35 projesine ilişkin Erdoğan, "Başkan Sayın Trump'la ay sonu Japonya'da bir arada olacağız, orada zaten kendileriyle ayrıca görüşmemiz var. Orada da bu konuları inşallah karşılıklı olarak görüşeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Şu anda hidrokarbon arama olaylarında 4 gemiye sahip olduk. Tarihimiz boyunca böyle bir şeye sahip değildik. Çalışmalarımızı Deniz Kuvvetlerimizin refakatinde, oralardaki güvenliği sağlamak suretiyle yürütüyoruz." dedi.



Terör koridorunu Fırat'ın doğusunda da paramparça edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu, Cerablus-Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar bu milleti hiç tanımamışlar. Biz gerektiğinde 'kan kusup kızılcık şerbeti içtik' diyen, gerektiğinde istiklali için canını ve malını ortaya koymaktan çekinmeyen bir milletin kendisiyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yapıdan bir şeyler koparacağını zannedenler geçmişte de bu tür yollara başvurdular ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı." diyerek, "Hepsi de gayet açık olan bu mesajların, muhataplarımız tarafından doğru bir şekilde anlaşılacağını ümit ediyorum." şeklinde konuştu.



Erdoğan, "Karşımızda AK Parti'yi ve şahsımızı devirmeden Türkiye ile ilgili planlarını hayata geçiremeyeceklerini gören küresel bir ittifak ve onlarla birlikte hareket eden yerel mankurtlar çetesi vardır." dedi.



"Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini şu anda biz devreye aldık." ifadelerini kullandı.

Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakınının hemen terhis olacağını, kalanların görevlerine devam edeceğini kaydeden Erdoğan, "Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir." dedi.



Erdoğan, "Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır." şeklinde konuştu.



Yeni askerlik sistemi ile ilgili Erdoğan, "Ne ülkemiz sınırları içinde ne de KKTC başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır." diyerek, şöyle konuştu:



"Altını çizerek ifade etmek istiyorum, yeni sistemle TSK'da zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün toplamda 419 bin olan Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun 200 bine yakını, yani yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er ve erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Kritik görevlerde, özellikle terörle mücadelede vazife üstlenen tüm birliklerimiz muvazzaf askerlerden teşekkül etmektedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Yedek subaylık ve iki yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır." dedi.



"Seçimler için 4-5 yıllık bir dönem var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için 4 yıllık, belediye başkanlığı seçimleri için 5 yıllık bir dönem var. Bu süreler eksiklerimizi tamamlamaya, kırgınlıkları tamir etmeye, yeni bir sesle yeni bir solukla yeni bir anlayışla, yepyeni bir vizyonla ülkemizi 2023'e taşımaya yeterlidir." ifadelerini kullandı.



"Türkiye'nin her yerinde işçi kıyımına başladılar"

"Seçimden önce 'kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız' diyenler, 31 Mart sonrası ilk iş 14 binin üzerinde işçiye baskıyla sendika değiştirdiler. Bununla da yetinmeyip Türkiye'nin her yerinde işçi kıyımına başladılar." diyen Erdoğan, "Güya adalet için yürüyen CHP Genel Başkanı, ekmeğinin peşindeki işçilerin feryatlarına kulaklarını tıkıyor, ayrımcılığa ses çıkarmıyor." şeklinde konuştu.



"31 Mart'taki hırsızlıkların tekrarını önlemek için özel hazırlık içindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bireysel birtakım istisnalar dışında belediyecilik konusunda ülkemizin en kötü siciline sahip partisinin CHP olduğu gerçeği 31 Mart'ın ardından bir kez daha teyit edilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suları akıtmaktan, sokakları temizlemekten, yatırım yapmaktan, sosyal belediyecilik hizmetleri geliştirmekten aciz bir zihniyetten başka da bir icraat beklemek mümkün değildir. CHP'nin belediyecilik karnesi 25 yıl önce de böyleydi, şimdi de aynı. Bu gidişle korkarım 25 yıl sonra da aynı kalacaktır."



"CHP adayı etrafında oluşturulan sahte imaj çemberi kırıldıkça İstanbul'a gerçekten kimin hizmet edebileceği, bu kadim şehri kimin temsil ehliyetine sahip olduğu daha iyi anlaşılıyor." diyen Erdoğan, "31 Mart'taki hırsızlıkların tekrarını önlemek için de özel bir hazırlık içindeyiz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mızrak çuvala sığmamış, maskeli balo sona ermiş, takke düşmüş ve kel görünmüştür. Amaç milleti kazanmak değil de seçime kadar halkı aldatmak olunca sonuç da işte böyle tecelli ediyor." dedi.



Yargı Reformu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu ile ilgili ilk paketi çalışma dönemi bitmeden Meclis'e getirmeyi planladıklarını söyledi.