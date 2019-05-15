Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, seçimden önce yeni askerlik sisteminin Meclis'ten geçeceğini söyledi. Erdoğan, EYT ile ilgili "Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da, bizim gündemimizde yok. Aksi hâlde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok. Olmayacak şeyleri söz veriyorlar. Biz böyle yapamayız" şeklinde konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve yeni askerlik düzenlemesine dair açıklamalarda bulundu.



YENİ ASKERLİK SİSTEMİ



Yeni askerlik düzenlemesi ve kalıcı bedelli askerlik uygulaması konusunda vatandaşın beklenti içinde olduğunu belirten milletvekillerine Erdoğan, seçimden önce yeni askerlik sisteminin Meclis'ten geçeceğini söyledi.



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)



Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir düzenleme olup olmayacağının sorulması üzerine de Erdoğan "Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Dünyanın süper ülkesi değiliz. Seçimi alacağız diye millete olmadıks özler veremeyiz. Ama ileride uygun bir zemin bulunursa, böyle kamuoyunda tartışıldığı şekliyle değil de sosyal güvenlikteki dengeleri bozmayacak şekilde bir çalışma yapılabilir" dedi.



'10-60 MİLYAR LİRA YÜK' DEDİ



Aile ve Sosyal Hizmetler Baknaı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 milyon 300 bin EYT'li var, yıllık 10-60 milyar lira bütçe maliyeti olur" bilgisini verirken, Erdoğan, "Mümkün değil bu" dedi.



ulusal.com.tr

