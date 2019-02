Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mali disiplinden, bütçe disiplininden sapmadan yatırımlarımıza ağırlı verdik. Ülke ekonomisini tam 3,5 kat büyüttük. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Bay Kemal bu ülkeyi IMF'ye siz muhtaç ettiniz. Davos'tayız, IMF'nin o zamanki başkanına şunu söyledim, 'Bak başkan sen IMF'nin başkanısın. Türkiye'nin Başbakanı benim. Siz alacağınızı bizden taksit taksit alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Ama siz Türkiye'yi yönetemezsiniz. Taksitlerinizi alırsınız o kadar'. Mayıs 2013 23,5 milyar borç ödemesi sıfırlandı. Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok. Oraya da borcumuz yok. Geldiler bizden borç istediler. Arkadaşlara 'verin' dedim. Baktılar ki, bu çılgın Türkler ciddi, vazgeçtiler" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta konuştu, açıklamalar yaptı.



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



"Tokat'ın ilçelerindeki, köylerindeki, mahallelerindeki bütün vatandaşlarıma bu muhteşem meydandan selamlar ediyorum. Şu muhteşem katılımınıza, coşkunuza, sevginize, heyecanınıza ortak oluyorum. Sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. sizi ne zaman ziyaret ettiysem beni çok iyi karşıladınız, çok güzel ağırladınız. Tokatlılar olarak her seferinde bu kardeşinizi bağrına bastınız. 17 yıldır hiç kimseyi aramıza sokmadınız. Hiç kimsenin gönül bağımızı zedelemesine fırsat vermediniz.



"31 MART'TA SİZLERİN DESTİĞİNİ, OYUNU İSTİYORUM"



24 Haziran'da bu davaya, bu harekete ve elbette Cumhur İttifakı'na çok güçlü destek olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kardeşinize sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Rabbim aşkımızı, muhabbetimizi, dayanışmamızı kem gözlerden korusun. Şimdi önümüzde yeni bir imtihan var. 31 Mart'ta yine sizlerin, yine Tokat'ın desteğine ihtiyaç duyuyorum. Oyunu bozmak için Tokatlı kardeşlerimizden oy istiyorum, destek istiyorum. Suriye, ekonomide, terör örgütleri üzerinden kotarılan oyunu bozmak için oyunuzu istiyorum.



"31 MART İNŞALLAH TÜM MAZLUMLARIN GÜR BİR SESİ OLSUN"



31 Mart inşallah şimdiden aziz milletimiz için, Tokat için hayırlara vesile olsun. Bugün 17. ildeyim, ilçeleri saymıyorum. Ve devam ediyorum. 31 Mart inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin habercisi olsun. Tüm ülkede gönül belediyeciliğinin müjdecisi olsun. Milletimizle birlikte dünyanın tüm mazlum halkları için verilmiş gür bir mesaj olsun. Tokatlı kardeşlerimin talep ve istekleri Ankara'daki bürokrasi dehlizleri arasında kaybolup gitti. Ta ki AK Parti iktidarlarına kadar. İller arasında öz, üvey ayrımı yapan zihniyeti de, vatandaşlar arasında makbul, makbul olmayan ayrımını rafa kaldırdık.



"SON 17 YILDA TOKAT'A 13 KATRİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK"



Batıdaki imkanlardan doğudaki insanımızın da faydalanmasını istedik. İstanbul'daki, Ankara'daki hayat standardına Sivas, Tokat, Yozgat'taki insanımızın da sahip olsun istedik. Benim Tokatlı gencim iş bulmak için gurbete gitmek mecburiyetinde olmasın istedim. Benim Tokatlı engelli vatandaşım maddi sıkıntı çekmesin, ailesine yük olmasın istedik. Esnafım, sanatkârım işini büyütmek, üretimini arttırmak istediğine kendisine destek olabilecek bir el bulmasını istedik. Tokat'ta yılların ihmalini giderdik ve tarihinin en büyük yatırımlarıyla tanıştırdık. Son 17 yılda Tokat'a 13 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık.



"TOKAT'A 15 BİN SEYİRCİ KAPASİTELİ STADYUM YAPACAĞIZ"



Seneye Almus'a 250 kişi kapasiteli yeni yurt binaları açıyoruz. Tokat, Niksar, Turhal, Erbaa'ya gençlik merkezleri inşa ettik. Tokat'a 15 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapacağız. Tokat'a millet bahçeleri kazandırıyoruz. Tokat'ta 136 bin metrekarelik alana Ballıdere Millet Bahçesi, Turhal Millet Bahçesi'ni yapacağız. Bunları biz yaptık. 150 yataklı Turhal Devlet Hastanesi, Artova Hastanesi'nin inşaatı da devam ediyor. İmar barışıyla 47 bin vatandaşımızın sıkıntısını çözdük.



"TOKAT'TA TOPLAM 120 TARİHİ ESERİ RESTORE ETTİK"



Tokat Selçuklu ve Osmanlı'nın cami, medrese, han, hamam, bedesten, kervansaraylarla ilmek ilmek dokudğu bir tarih şehri. Son 17 yılda Tokat'ın bu tarih hazinesini biz yeniden ayağa kaldırdık biz. Bu konuda evladınız, milletvekiliniz Yusuf Beyazıt kardeşimizin gerçekten çok büyük emekleri oldu. Burada vakıf, tarihi eserler ayağa kalktı. Ali Paşa Cami, Yazmacılar Hanı, Niksar ve Tokat medreseleri gibi toplam 120 tarihi eseri restore ettik.



"HAVALİMANIMIZI İNŞALLAH SENEYE HİZMETE SUNACAĞIZ"



Tokat'ın Ballıca mağarasını yurt içi ve yurtdışında tanıtımını yapıyoruz. 79 senede 16 kilometre bölünmüş yol yaptık. Tokat çevre yolunu, Almus yolunu, Başçaftlik-Aybastı-Reşadiye ayrım yolunu inşallah bu yıl tamamlıyoruz. Tokat-Turhal arasına yeni bir demiryolu yapmak için çalışmalara başladık. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı inşallah önümüzdeki sene hizmete sunmayı planlıyoruz. Turhal Barajı inşasında yarı yolu geçtik. İnşası süren tesislerle 81 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız.



"TÜRKİYE LAYIK OLDUĞU YATIRIMLARA DÖNEMİMİZDE KAVUŞTU"



Tokatlı cifçtilerimize tam 940 milyon liralık tarımsal destek verdik. Üniversitemiz ve sanayimizin elele vererek sanayi ve teknoloji üretmeleri için Tokat'ta bir teknopark kurduk. Gençler dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Ama şunu unutmayın sizin başkanınız kula kul olmadı. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz başka hiçbir yerde asla. Tokat'taki 25 binden fazla işyerimize 556 milyon lira tutarında SGK prim teşviği sağladık. Bizden önce de bu ülkeye hükümetler, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları geldi. Ama Türkiye layık olduğu yatırımlara ancak bizim dönemimizde kavuştu.



"BU ÜLKE GECELİK 7 BİN 500 FAİZ ORANLARINA ŞAHİT OLDU"



Devletimizin kaynakları çarçur edildi. İki araba vaadenler tam tersine arabasının anahtarını da aldığı dönemler yaşadı. Hemen her gün bir terör eyleminin gerçekleştirdiği umutsuz günlere şahit oldu. Gecelik faizlerin 7 bin 500'leri gördüğü günlere şahitlik etti. Üretmeden, riske girmeden kazanmaya alışmış üç beş tufeyliye peşkeş çekildi. Siz bize verdiğiniz destekle bu sömürü düzenine dur dediniz. Faize giden kamu gelirlerini, yatırımlara, projelere, üretime kanalize ettik. Milletin sırtına sülük gibi yapışan bir avuç elite giden kaynakları ihtiyaç sahiplerine, işçimize, memurumuza aktardık.



"IMF BİZDEN BORÇ İSTEDİ BEN ARKADAŞLARA 'VERİN' DEDİM"



Mali disiplinden, bütçe disiplininden sapmadan yatırımlarımıza ağırlı verdik. Ülke ekonomisini tam 3,5 kat büyüttük. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Bay Kemal bu ülkeyi IMF'ye siz muhtaç ettiniz. Davos'tayız, IMF'nin o zamanki başkanına şunu söyledim, 'Bak başkan sen IMF'nin başkanısın. Türkiye'nin Başbakanı benim. Siz alacağınızı bizden taksit taksit alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Ama siz Türkiye'yi yönetemezsiniz. Taksitlerinizi alırsınız o kadar'. Mayıs 2013 23,5 milyar borç ödemesi sıfırlandı. Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok. Oraya da borcumuz yok. Geldiler bizden borç istediler. Arkadaşlara 'verin' dedim. Baktılar ki, bu çılgın Türkler ciddi, vazgeçtiler.



"İŞÇİMİZİ, MEMURUMUZU ENFLASYON CANAVARINA EZDİRMEDİK"



Savunma sanayinde yüzde 80 dışa bağılıyken kendi silahını kendi fırkateynini üretir hale biz getirdik. Son 17 yılda şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için pek çok reformu hayata geçirdik. Esnafımızın omuzundaki yükleri aldık. Emekli, asgari ücretlimizi, memurumuzu, işçimizi enflasyon canavarına ezdirmedik. Bay Kemal konuşuyor. 'Bizim belediyelerimiz asgari ücreti 2 bin 200 TL'ye indirecek' diyor. Şimdi mi aklınız başınıza geldi, belediyeleriniz var zaten. Biz asgari ücreti 2 bin 20 TL'ye biz çıkardık. Geçtiğimiz yıl emeklilelerimiz için her 2 yılda bayram ikramiyesi getirdik."



ulusal.com.tr