Son dakika haberleri... 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düğmeye bastı'

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, "Erdoğan il Emniyet müdürleri kararnamesi için düğmeye bastı" ifadelerini kullandı. Polat, "Önümüzdeki günlerde ise İçişleri, Sağlık, Çalışma ve Aile, Kültür Turizm Bakanlıklarındaki üst düzey bazı bürokratları da değiştireceği konuşuluyor" şeklinde yazdı. Murat Polat, "Cumhurbaşkanlığı kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Yeni kararnamenin Ağustos ayı içerisinde açıklanacağı ifade ediliyor." ifadelerini kullandı

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, şunları aktardı:



"Cumhurbaşkanı



Önümüzdeki günlerde ise İçişleri, Sağlık, Çalışma ve Aile, Kültür Turizm Bakanlıklarındaki üst düzey bazı bürokratları da değiştireceği konuşuluyor.



BEKLENEN KARARNAME NİHAYET ÇIKIYOR.



Erdoğan



Ağustos ayı içerisinde Emniyet Müdürleri Kararnamesinin çıkacağı kulislere yansımıştı. 2018 yılı içerisin de kararnamenin çıkması beklenirken bu güne kadar bir türlü çıkmamıştı. Çıkmaması ise seçim süreçleri olarak görülüyor.



Meclis kulislerine göre daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 45- 50 civarında İl Emniyet Müdürlerinin atanması için daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir çalışma yapmıştı. İl emniyet müdürlerinin hazırlandığı bu liste çalışmasında önceki Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'da bulunmuştu. Ancak Uzunkaya'nın görevden alınmasıyla eski liste de bazı Emniyet müdürlerinin isimlerin değişikliğine gittiği kulislere yansıdı.



Erdoğan'ın yeni atadığı Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın imzası ile yeni kararnameyi onaylayacağı kulislere düştü.



Listede birçok ilin emniyet müdürünün yer değiştireceği kulislere yansıdı yine kulisler de Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin gibi bazı illerde görev değişikliği bekleniyor. Doğu ve güneydoğu bölgesinde yaklaşık 10 veya 15 civarında il emniyet müdürünün değişeceği kulislerde konuşuluyor. Bazı polis okullarında görevli olan okul müdürleri ve 1. sınıf emniyet müdürlerinin de il emniyet müdürü olarak atanacağı kulis bilgileri arasında.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Yeni kararnamenin Ağustos ayı içerisinde açıklanacağı ifade ediliyor.



Meclis kulislerinde konuşulanlar arasında yeni listeye son şeklinin verildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu listeyi onaylayarak Ağustos ayı içerisinde kararnameye dökeceği kesin bilgiler arasında.



Yine Ağustos ayı içerisinde Emniyet müdürleri kararnamesinden sonra kabinede büyük bir değişiklik beklendiği ve Erdoğan’ın bu kabineyi bayramdan sonra açıklayacağı kulislere yansıdı."



ulusal.com.tr Recep Tayyip Erdoğan , yeni sistemdeki eksiklikleri masaya yatırdı ve bazı bakanlıkların genel müdür ve yardımcılarını görevden aldı. Şimdiye kadar Tarım, Milli Eğitim, Ulaştırma Bakanlıklarının bürokratlarını değiştirdi.Önümüzdeki günlerde ise İçişleri, Sağlık, Çalışma ve Aile, Kültür Turizm Bakanlıklarındaki üst düzey bazı bürokratları da değiştireceği konuşuluyor.BEKLENEN KARARNAME NİHAYET ÇIKIYOR.Erdoğan il Emniyet müdürleri kararnamesi için düğmeye bastı.Ağustos ayı içerisinde Emniyet Müdürleri Kararnamesinin çıkacağı kulislere yansımıştı. 2018 yılı içerisin de kararnamenin çıkması beklenirken bu güne kadar bir türlü çıkmamıştı. Çıkmaması ise seçim süreçleri olarak görülüyor.Meclis kulislerine göre daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 45- 50 civarında İl Emniyet Müdürlerinin atanması için daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir çalışma yapmıştı. İl emniyet müdürlerinin hazırlandığı bu liste çalışmasında önceki Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'da bulunmuştu. Ancak Uzunkaya'nın görevden alınmasıyla eski liste de bazı Emniyet müdürlerinin isimlerin değişikliğine gittiği kulislere yansıdı.Erdoğan'ın yeni atadığı Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın imzası ile yeni kararnameyi onaylayacağı kulislere düştü.Listede birçok ilin emniyet müdürünün yer değiştireceği kulislere yansıdı yine kulisler de Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin gibi bazı illerde görev değişikliği bekleniyor. Doğu ve güneydoğu bölgesinde yaklaşık 10 veya 15 civarında il emniyet müdürünün değişeceği kulislerde konuşuluyor. Bazı polis okullarında görevli olan okul müdürleri ve 1. sınıf emniyet müdürlerinin de il emniyet müdürü olarak atanacağı kulis bilgileri arasında.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Yeni kararnamenin Ağustos ayı içerisinde açıklanacağı ifade ediliyor.Meclis kulislerinde konuşulanlar arasında yeni listeye son şeklinin verildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu listeyi onaylayarak Ağustos ayı içerisinde kararnameye dökeceği kesin bilgiler arasında.Yine Ağustos ayı içerisinde Emniyet müdürleri kararnamesinden sonra kabinede büyük bir değişiklik beklendiği ve Erdoğan’ın bu kabineyi bayramdan sonra açıklayacağı kulislere yansıdı."