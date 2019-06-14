Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Şu ana kadar bu kısa sürede tabii özellikle de belediye başkan adayımız ve geniş çaplı olarak onlar zaten sürecin içerisindeler. Bundan sonraki kalan, son haftaya girerken bu tür halkla kucaklaşma, buluşma toplantıları yapmayacağımı zaten kimse söyleyemez. Bununla ilgili arkadaşlarımla değerlendirmeleri yapıyoruz. Önümüzdeki hafta içinde planlamalar yapılıp halkımızla inşallah bir arada olmak suretiyle beraber dolaşacağız, halkımızla görüşeceğiz." dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP geçişi sırasında yaşanan olaylar hakkında konuştu.



Erdoğan, şunları söyledi:



"Biliyorsunuz valiler başkanların o ildeki temsilcisidir. Ve devletin valisini bu şekilde bir küfürle anmak, kabul edilebilir bir şey değildir. Tabii vali bey şu anda valilik olgunluğu içerisinde süreci işletiyor. Ben inanıyorum ki vali bey şu seçim sebebiyle sadece belki burada bir suç duyurusunda bulunmuş olabilir ama bunda da artık medya, yazılı, görsel hepsi bilgileri aktarıyor. Bana gelen bilgiler şu seçim öncesi doğru olmayacağına inandığım için işi hızlandırmak istemiyorum gibi bir yaklaşımı ki, bu zaten çok çok olgunluk. Bu işin arda bırakılır bir yanı yoktur. Valimiz inanıyorum ki, seçim sonrasında da bu işin takipçisi olacaktır. Bu devletin valisine kimsenin ben edep ederim, ağzıma alamam bu ifadeyi, böyle bir ifade kullanma hakkı yoktur, kullanamaz. Demek ki belediye başkan adayı olarak devleti tanımamış, giriş çıkışları, kimler oraları kullanma hakkını sahiptir bunları bilmiyor. Hakikaten affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Bundan sonrası süreç önümüzdeki seçim var artık seçimden sonrası süreçtir. Kim bilir protokolü daha sonra neler çıkacaktır.



Şu ana kadar bu kısa sürede tabii özellikle de belediye başkan adayımız ve geniş çaplı olarak onlar zaten sürecin içerisindeler. Bundan sonraki kalan, son haftaya girerken bu tür halkla kucaklaşma, buluşma toplantıları yapmayacağımı zaten kimse söyleyemez. Bununla ilgili arkadaşlarımla değerlendirmeleri yapıyoruz. Önümüzdeki hafta içinde planlamalar yapılıp halkımızla inşallah bir arada olmak suretiyle beraber dolaşacağız, halkımızla görüşeceğiz. Kaldı ki Ramazan boylu itibarıyla birçok organizasyonu gerçekleştirdik. Şimdi bazı çalışmaları son hafta içerisinde yapmayı planlıyoruz."



ulusal.com.tr