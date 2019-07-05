Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan flaş yeni parti açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa o ayrı bir konu, biz de sizlerden duyuyoruz. Daha önce de ayrılanlar oldu ama tarih oldular, kimse hatırlamıyor. Her siyasi partinin yaşam süresince olan hadiselerdir, biz yola çıkmış arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu." dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklama yaptı.



Erdoğan, yeni parti kurulacağı iddiaları üzerine, "Benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekillerimin arasında böyle bir şey söz konusu değil. Partimle ilişkisi olmayanların böyle bir çalışması varsa o da ayrı konu. Biz de bu haberleri sizlerden duyuyoruz. Buna benzer olayları geçmişte çok yaşadık. Grup kuracak şekilde milletvekili sayısıyla aramızdan ayrılanlar oldu, şimdi tarih oldular. Kimse onları hatırlamıyor bile. Başkaları ayrıldı onlar da tarih oldu. Onun için her siyasi partinin bunlar maalesef yaşam süreci içinde olan hadiselerdir. Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu. Bu noktada bunları çok dert etmiyoruz. Beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır. Biz de yolumuza devam edeceğiz" dedi.



"İDLİB'DE TÜM GAYRETİMİZİ GÖSTERİYORUZ"



Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos sonu eylül başı gibi bir toplantı söz konusu. Bu zirveyi gerçekleştirip başta İdlip olmak üzere bu etapta neler yapabiliriz bunları görüşme imkanımız olacak. İdlib'le ilgili olarak Rusya ve Türkiye olarak tüm gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.



ulusal.com.tr

