SON DAKİKA HABERLERİ! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan umut veren adım! EYT'liler için yeni karar - 6 Ağustos 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Genel Sekreteri Serpil Şahin, geçen aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmeye dair "Gönül başkan 'Sizinle görüşmek istiyoruz. Biz gerçekten mağdur durumdayız' deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tamam' demiş. Gönül başkan 'Biz buradan ayrıldıktan sonra size ulaşmam çok zor olacak. O yüzden lütfen bana randevuyla ilgili şimdiden bir şey söyleyin' demiş. Tabii Cumhurbaşkanımız o kadar yoğunluğu arasında orada bir tarih verebilecek durumda değildi. Ama Gönül başkan kartvizit uzattığında Cumhurbaşkanı Erdoğan kartviziti cebine koymuş, 'Kartvizit bende. Bu konuyla ilgili dönüş yapacağım' demiş. Bir tek Gönül başkanın kartvizitini cebine koymuş" dedi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Genel Sekreteri Serpil Şahin, geçen aylarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı, yeni yol haritalarını ilk kez açıkladı.



YouTube kanalı Mesai Saati'nde Tarık Tekgözli'ye konuk olan Serpil Şahin, Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın kendisini tanıtması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben sizi biliyorum" dediğini belirterek karşılıklı diyalogları şöyle aktardı:



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DÖNÜŞ YAPACAĞIM



"Gönül başkan 'Sizinle görüşmek istiyoruz. Biz gerçekten mağdur durumdayız' deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tamam' demiş. Gönül başkan 'Biz buradan ayrıldıktan sonra size ulaşmam çok zor olacak. O yüzden lütfen bana randevuyla ilgili şimdiden bir şey söyleyin' demiş. Tabii Cumhurbaşkanımız o kadar yoğunluğu arasında orada bir tarih verebilecek durumda değildi. Ama Gönül başkan kartvizit uzattığında Cumhurbaşkanı Erdoğan kartviziti cebine koymuş, 'Kartvizit bende. Bu konuyla ilgili dönüş yapacağım' demiş. Bir tek Gönül başkanın kartvizitini cebine koymuş. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtdışına gitti, seçim sonuçlandı. Biz çok uzun bir zaman sonra değil ama kendisinden belki bu ay içinde dönüş yapmasını bekliyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız hak yiyen bir insan olmadığı için bizim de haklı olduğumuzu anlayacaktır. Ama bu durumu anlayabilmek için kendisiyle görüşmemiz gerekiyor. Kendisinde bile erken emeklilik algısı var. Bunun doğrusunu anlatınca anlayacaktır bizi. O zaman bizim maaşlarımızı verecektir."



8 EYLÜL'DE ETKİNLİK PLANI



Yeni yol haritalarıyla ilgili de konuşan Serpil Şahin, mağduriyetlerinin 20'nci yılı olan 8 Eylül'de etkinlik yapmayı planladıklarını açıkladı. Şahin, son kişi emekli olana kadar mücadele edeceklerini vurguladı.



ulusal.com.tr

