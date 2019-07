Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi! "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 750 milyon lira..."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Reform Eylem Planlarının gerçekleşmesi için gerekli kaynak akışının devam edeceğinin müjdesini bu anlamlı günde tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime vermek isterim. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edecek, kimsenin Kıbrıs Türkü'nü yok saymasına izin vermeyeceğiz. Bölgesinde güvenlik, barış ve istikrarın teminatı olan Türkiye, kardeşlik bağlarımız ve garantör statüsünün getirdiği yükümlülükler doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkına milli, ahdi ve tarihi bağlarla gönülden bağlıdır ve bu bağlar ilelebet canlılığını koruyacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Oktay, "Bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilk etapta 750 milyon liralık bir kaynak aktarımını serbest bırakıyoruz. Biz sadece savaş zamanında, askeri alanda değil, her alanda Kıbrıs Türk'ünün yanındayız" şeklinde konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Reform Eylem Planlarının gerçekleşmesi için gerekli kaynak akışının devam edeceğinin müjdesini bu anlamlı günde tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime vermek isterim." dedi.



Oktay, Dr. Fazıl Küçük Caddesi'nde düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü töreninde vatandaşlara hitap etti.



Uluslararası toplumun "doğruya doğru, yanlışa yanlış" deme vaktinin geldiğine dikkati çeken Oktay, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) rağmen düzensizliğin düzen kabul edildiği süreçlerin ulus üstü kurumlar tarafından meşru karşılandığını söyledi.



"Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edecek, kimsenin Kıbrıs Türkü'nü yok saymasına izin vermeyeceğiz." diyen Oktay, tüm çabalarının daha gelişmiş ve kendi kendine yeten bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için olduğunu ifade etti.



Ekonomik bakımdan güçlü olan bir ülkenin, siyasi alanda da etkinliğini artıracağının bir gerçek olduğunu vurgulayan Oktay, KKTC'nin haksız kısıtlama ve ambargolara rağmen siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda önemli mesafe katettiğini belirtti.



Bu uzun soluklu mücadelede Kıbrıs Türkü'nün ekonomik açıdan daha güçlü bir düzeye gelmesi için her zaman el birliğiyle dayanışma içinde çalıştıklarını vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:



"Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa'da düzenlenen ve bizzat katılım sağladığım Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı ve KKTC üçüncü Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı, bu dayanışmanın güncel tezahürleridir. Bu çabamız kararlılıkla sürecektir. Kıbrıs Türkü'nün hak ettiği refah düzeyine kavuşması için bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları bundan sonra da sürdürerek, büyük çaplı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. KKTC'yi bölgenin önemli turizm ve eğitim merkezlerinden biri haline getirmek ortak hedefimizdir. Tüm ambargolara rağmen 1,1 milyonu geçen turist sayısı ve 120 ülkeden gelen 102 bin öğrenci, Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki kalıcı varlığının ekonomik yönden destekleyici unsurlarıdır."



Oktay, gelinen noktayı yeterli göremeyeceklerini, hedeflerinin mevcut gelişmişlik seviyesini daha da aşarak, KKTC'yi Doğu Akdeniz’de gerçek bir cazibe ve çekim merkezi haline getirmek olduğunu bildirdi.



Bu hedefe doğru, emin adımlarla ilerlemek için Türkiye'nin tecrübesini paylaşmayı ve KKTC hükümetlerine desteğin bundan sonra da süreceğinin altını çizen Oktay, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Reform Eylem Planlarının gerçekleşmesi için gerekli kaynak akışının devam edeceğinin müjdesini bu anlamlı günde tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime vermek isterim. Bu çerçevede, KKTC'nin istikrarı ve refahı için, uzun yıllardır gündemde olan reformların ciddiyetle vakit kaybetmeksizin ele alınması temel beklentimizdir. Yapısal reformların layıkıyla gerçekleştirilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik yönden güçlenmesini ve siz kıymetli kardeşlerimizin refah seviyelerinin daha da yükseltilmesini sağlayacaktır. Bizleri bu hedefe yaklaştıracak her adım, Kıbrıs’ta çözüm, barış, istikrar ve huzur için birer köşe taşı olacaktır."



Oktay, KKTC ile destek ve dayanışmanın önemli bir meyvesinin bugün açılışı yapılacak ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, üniversite-kamu-özel sektör iş birliği ile inovasyon alanında Kuzey Kıbrıs'taki üniversitelere çağ atlatacak bu teknoloji vadisinde dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi içinde yer alan başarılı kurumum ASELSAN ve Ar-Ge'de öncü şirket TURKCELL'in çalışmalarıyla KKTC'nin ekonomisine katma değer sağlayacağını aktardı.



Kıbrıs Türkü'nün güçlü olduğunu, yıldığının tarihte görülmediğini anlatan Oktay, şunları kaydetti:



"Kıbrıs Türkü, yaşanan her musibetten güçlenerek çıkmış, dimdik ayakta kalmıştır. Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda geleceğe korkusuz bir şekilde bakarak, barış ve huzur içinde yaşaması bizim için ayrı bir önem arz etmektedir. Bölgesinde güvenlik, barış ve istikrarın teminatı olan Türkiye, kardeşlik bağlarımız ve garantör statüsünün getirdiği yükümlülükler doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkına milli, ahdi ve tarihi bağlarla gönülden bağlıdır ve bu bağlar ilelebet canlılığını koruyacaktır. Bu bağları gelecek nesillere aktarmak için Türkiye ile KKTC arasında gençlerimize yönelik kültürel hareketlilik programlarına da önem veriyoruz. Bu kapsamda gençlerimize müjdelemek isterim ki; Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik kampları programında Türkiye'deki gençlerimize sağlanan tüm imkanları bundan böyle KKTC'li gençlerimize de sunacağız. Buradan tüm Kuzey Kıbrıslı gençlerimizi gençlik kampları programına başvurmaya ve Türkiye'de spor, sanat ve kültürel etkinliklere katılmaya davet ediyorum."



Oktay, Barış Harekatı'nda Kıbrıs Türkü'nün varlığı, hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan ve bu uğurda gözlerini kırpmadan can vererek, şehadet mertebesine ulaşan Mehmetçik ve Mücahitlere Allah'tan rahmet diledi, gazileri şükranla andı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin her alanda Kıbrıs Türk'ünün yanında olduğunu belirterek, "Bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilk etapta 750 milyon liralık bir kaynak aktarımını serbest bırakıyoruz." dedi.



Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında KKTC'de temaslarını sürdüren Oktay, Başbakan Ersin Tatar'ı ziyaret etti.



Oktay, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen KKTC'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



Geride kalan 45 yılda kurum ve kuruluşlarıyla güçlü bir KKTC'nin oluştuğunu belirten Oktay, "KKTC'deki vatandaşlarımızın refah seviyesi sürekli artan bir trendde gelişerek devam ediyor. Biz refah seviyesinin daha ileri aşamalara çıkmasını istiyoruz. Biz sadece savaş zamanında, askeri alanda değil her alanda Kıbrıs Türk'ünün yanındayız." diye konuştu.



Askeri hazırlığın yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda da hazır olmak gerektiğini dile getiren Oktay, "Dolayısıyla reformlar önemli. Yapısal reformların KKTC'de güçlenmesi bizim için çok önemli. Bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilk etapta 750 milyon liralık bir kaynak aktarımını serbest bırakıyoruz. Burada bu haberi sizlerle paylaşmak isterim. Bu haber, yatırım ve hizmetlerin hızlandırılması anlamında can suyu boyutunda." dedi.



Oktay, ekonomik boyutun yanında sosyal ve kültürel boyutun da önemli olduğuna işaret ederek, KKTC'deki gençlerle Türkiye'deki gençlerin arkadaş olmalarının kültürel ve sosyal iş birliği anlamında iki toplumu bir arada tutacağını söyledi.



Türkiye'deki tüm gençlik ve spor kamplarından Kıbrıslı gençlerin faydalanabileceğini ifade eden Oktay, Türkiye'de gerçekleştirilen şehir tanıtım günlerinin Lefkoşa ve diğer kentlerde yapılması için de KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği ve belediye başkanlarıyla görüştüklerini, bu tür etkinliklerin somut projelerin gelişmesine yardımcı olacağını bildirdi.



Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından iktisadi ve mali iş birliği anlaşması imzalandı.



Bu çerçevede, yıl içinde KKTC'ye ilk etapta 750 milyon liralık kaynak aktarımı yapılacak.