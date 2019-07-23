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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: TSK, bundan sonra çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şanlıurfa Ceylanpınar'daki roketli saldırıyla ilgili "TSK, bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir." dedi. Oktay, "Türkiye sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini koruma noktasında kararlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: TSK, bundan sonra çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şanlıurfa Ceylanpınar'daki roketli saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Oktay, "TSK, bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir. Türkiye sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini koruma noktasında kararlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisine dair ifadeler kullanan Oktay, "Türkiye ekonomisi, ABD ile Çin arasında yaşanan belirsizlikler, Brexit belirsizliği, İran'a uygulanan finansal ve ticari yaptırımlar ile küresel ekonomideki istikrarsız toparlanmanın gölgesinde, emin adımlarla ihracatını artırmaya ve dış ticaretini güçlendirmeye devam etmektedir." dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Fuat Oktay #tsk #şanlıurfa #ceylanpınar
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