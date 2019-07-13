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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı, cep telefonlarına bu mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj gönderildi. Mesajda "Tek yürek olarak yazdığımız destanı dünyaya yeniden haykırmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 15 Temmuz Pazartesi saat 20.00'da Atatürk Havalimanında buluşalım" ifadeleri yer aldı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı, cep telefonlarına bu mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanlığı tarafından vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj gönderildi.

Mesaj, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gönderdildi.

Mesajla vatandaşlar 15 Temmuz Pazartesi saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'na davet edildi.

Gönderilen mesaj şu şekilde:

"Tek yürek olarak yazdığımız destanı dünyaya yeniden haykırmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 15 Temmuz Pazartesi saat 20.00'da Atatürk Havalimanında buluşalım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı"

ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanlığı #15 temmuz #recep tayyip erdoğan
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