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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Meydan okuyoruz, topunuz gelin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin! Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Meydan okuyoruz, topunuz gelin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından sert açıklamalarda bulundu.

Altun, şunları kaydetti:

"Bütün terör örgütlerine, onların işbirlikçi ve hamilerine kök söktürmeye devam edeceğiz. 

Bağımlılık düzenini ayaklarımızın altına alacağız.

Biz başardıkça onlar tetikçilerini devreye sokacaklar.

Yılmayacağız.

Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız? “Topunuz gelin, topunuz!”

Hamdolsun, tam bağımsız bir dış politikamız var.

Doğu Akdeniz’de kendi gemilerimizle varlık gösteriyoruz.

Savunma sanayinde bir devrim gerçekleştirdik.

Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz.

Evet, topunuz gelin!

Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz..."

ulusal.com.tr

Etiketler; #fahrettin altun #cumhurbaşkanlığı #faiz
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