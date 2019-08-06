SON DAKİKA HABERLERİ! Cumhurbaşkanlığı kurul üyesinden Kaz Dağları paylaşımı: Mesele ağaç ya da doğa değil! 2'nci Gezi planı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, "Maden ruhsatı yeni değil 2001 yılında verildi. 195 bin değil 13 bin ağaç kesildi ve kesilen ağaçların yerine 14 bin ağaç dikildi. Maden çalışmaları Kaz Dağlarında değil 40 km ötede Kirazlı mevkinde Balaban tepesinde yapılıyor. Mesele Ağaç ya da doğa değil. 2. Gezi planı.." paylaşımı yaptı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Kaz Dağları ile ilgili açıklama yaptı.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karaca, şunları belirtti:



"- Maden ruhsatı yeni değil 2001 yılında verildi.



- 195 bin değil 13 bin ağaç kesildi ve kesilen ağaçların yerine 14 bin ağaç dikildi.



- Maden çalışmaları Kaz Dağlarında değil 40 km ötede Kirazlı mevkinde Balaban tepesinde yapılıyor.



Mesele ağaç ya da doğa değil.



2. Gezi planı.."



ulusal.com.tr



