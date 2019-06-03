Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun: "Televizyon programında TSK'yi komuta eden generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir."



Fahrettin Altun: "Mehmetçiğimizin devletimizin bekası için gayret sarfettiği bir dönemde TSK mensuplarımıza yönelik tahripkar ifadeleri kınıyoruz"

