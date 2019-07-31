Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı üyesinden dolar-TL kuru açıklaması

Dolar/TL kuruyla ilgili paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, "Dolar-TL. 5.52. ;)) Çok bilen. İşsiz güçsüz parasız , Sosyal Medya Ekonomistleri ne yazacak acaba. Adam Hayatında almamış. Satmamış. Ama Herşeyi biliyor. Tweeterda yaşıyor. Türkiye Batacak diye 7/24 höykürüyor. Bunlarda utanma yok..." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'dan dolar/TL kuru açıklaması geldi.



Karaca, şunları belirtti:



"Dolar / TL. 5.52.)



Çok bilen. İşsiz güçsüz parasız, sosyal medya ekonomistleri ne yazacak acaba.



Adam hayatında almamış, satmamış ama her şeyi biliyor.



Tweeterda yaşıyor.



Türkiye Batacak diye 7/24 höykürüyor.



Bunlarda utanma yok..."



ulusal.com.tr



