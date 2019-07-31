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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı üyesinden dolar-TL kuru açıklaması

Dolar/TL kuruyla ilgili paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, "Dolar-TL. 5.52. ;)) Çok bilen. İşsiz güçsüz parasız , Sosyal Medya Ekonomistleri ne yazacak acaba. Adam Hayatında almamış. Satmamış. Ama Herşeyi biliyor. Tweeterda yaşıyor. Türkiye Batacak diye 7/24 höykürüyor. Bunlarda utanma yok..." ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı üyesinden dolar-TL kuru açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'dan dolar/TL kuru açıklaması geldi.

Karaca, şunları belirtti:

"Dolar / TL. 5.52.) 

Çok bilen. İşsiz güçsüz parasız, sosyal medya ekonomistleri ne yazacak acaba. 

Adam hayatında almamış, satmamış ama her şeyi biliyor. 

Tweeterda yaşıyor. 

Türkiye Batacak diye 7/24 höykürüyor. 

Bunlarda utanma yok..."

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar #dolar tl #cumhurbaşaknlığı #korkmaz karaca
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