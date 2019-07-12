Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı ve AK Partili Bülent Turan'dan S-400 açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, S-400'lerin teslimatının başlamasına ilişkin "S-400 teslimatının başlaması Türkiye’nin milli egemenlik haklarından kaynaklı dik duruşunun ve kararlılığının sonucudur. CBşk’mızın liderliğinde gösterilen irade yeni Türkiye’nin kodlarını bir kez daha hatırlattı. Savunmamıza güç katacak bu önemli adım milletimize hayırlı olsun." dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, konuyla ilgili "S-400'lerin ilk teslimatı yapılmaya başlandı. S-400 ler Ankara/Mürted Hava Meydanına getirildi. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, S-400'lerin teslimatının başlamasına dair açıklama yaptı.



Turan, şunları belirtti:



"S-400 teslimatının başlaması Türkiye’nin milli egemenlik haklarından kaynaklı dik duruşunun ve kararlılığının sonucudur.



CBşk’mızın liderliğinde gösterilen irade yeni Türkiye’nin kodlarını bir kez daha hatırlattı.



Savunmamıza güç katacak bu önemli adım milletimize hayırlı olsun."



CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, konuyla ilgili "S-400'lerin ilk teslimatı yapılmaya başlandı. S-400 ler Ankara/Mürted Hava Meydanına getirildi. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr







