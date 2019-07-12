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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığına 3600 ek gösterge önergesi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 3600 ek göstergeye ilişkin Cumhurbaşkanlığına bir soru önergesi verdi. Önergede 2 soru yer aldı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığına 3600 ek gösterge önergesi

3600 ek gösterge hakkında meclise bir soru önergesi verildi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından Meclise sunulan ek gösterge önergesi şu şekilde:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Ve 99. Maddeleri uyarınca T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 01.07.2019 

Ömer Fethi Gürer /Niğde Milletvekili 

1. Ek 3600 gösterge öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile diğer memurlara uygulanmasına yönelik bir planlama yapılmakta mıdır? 

2. Ek 3600 gösterge ile ilgili düzenleme hangi yıl yapılması düşünülmektedir?"

ulusal.com.tr

Etiketler; #3600 ek gösterge
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