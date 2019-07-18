Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığından Amerika'ya mesaj: Vergileriniz iş başında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından "Vergileriniz iş başında. ABD bürokrasisinde 'Obama sahipleri' tarafından finanse edilen terör örgütü PKK, masum çocukları öldürmeye devam ediyor. Bu parça, PKK’nın gerçek ve çirkin yüzünü ortaya koyuyor. Washington’un PKK ile suç ortaklığı sona ermeli." açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabıdan açıklama yaptı.



Altun, İngilizce olarak yaptığı açıklamada şunları belirtti:



"Vergileriniz iş başında



ABD bürokrasisinde 'Obama sahipleri' tarafından finanse edilen terör örgütü PKK, masum çocukları öldürmeye devam ediyor.



Bu parça, PKK’nın gerçek ve çirkin yüzünü ortaya koyuyor.



Washington’un PKK ile suç ortaklığı sona ermeli."



ulusal.com.tr



