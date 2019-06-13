Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlık sisteminin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermesiyle ilgili önemli konuların altını çizdiği, bakanlıklarımızın attığı adımların adımlarına işaret ettiler. Özellikle kur, faiz, enflasyon üçgeninde oluşturulmaya çalıştırılan baskılara karşı hem kurumlarımızın hem de özel sektörün birlikte hareket ettiğinin altını çizdiler. ABD ile S-400 ve F-35 konusu gündeme geldi. Terörle mücadele ve ülkemizin iç ve dış güvenliği konusundaki koordinasyon etraflı bir şekilde ele alındı" dedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.



Kalın, şunları söyledi:



"Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlık sisteminin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermesiyle ilgili önemli konuların altını çizdiği, bakanlıklarımızın attığı adımların adımlarına işaret ettiler. Özellikle kur, faiz, enflasyon üçgeninde oluşturulmaya çalıştırılan baskılara karşı hem kurumlarımızın hem de özel sektörün birlikte hareket ettiğinin altını çizdiler. ABD ile S-400 ve F-35 konusu gündeme geldi. Terörle mücadele ve ülkemizin iç ve dış güvenliği konusundaki koordinasyon etraflı bir şekilde ele alındı. Sadece Türkiye Cumhuriyeti topraklarında değil Irak ve Suriye'deki mücadelemiz örgütlü ve kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediliyor. Seçimi de gözönüne alarak terör örgütünün eylemleriyle ilgili birimlerimiz teyakkuz halinde. Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye'den kaynaklanan güvenlik sorunlarına işaret ettiler. Rejimin kasıtlı olarak Türkiye'yi tahrik etmek, bölgede alan kazanmak amacıyla saldırılara son verilmesi açısından ilgili birimlerimize ve Rusya'ya bilgi verilmiştir. Bundan sonra da gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir.



"360 DERECELİ BİR DIŞ POLİTİKAYI TAKİP EDİYORUZ"



Çevremizde yaşanan gelişmeler ele alındı. Amerikan Dış Savunma Bakanlığı'nın, Savunma Bakanlığımıza yaptığı mektup çerçevesinde devam eden birtakım tartışmalar var. Bölgesel, küresel belirsizlik, kaos ve gerilim ortamında bu ortamı teşvik eden siyasi yaklaşımlar karşısında Türkiye huzurun, istikrarın, barışın olduğu bir dış politikayı izlemektedir. Ulusal çıkarlarımızı esas alan bir dış politika izliyoruz. Bunun için 360 derece perspektifinden olaylara bakıyoruz. Biz sıfır toplamlı bir dış politikamız sözkonusu değil. Hala dünyayı sıfır toplamlı okumaya çalışanlar, Türkiye'nin NATO'daki statüsünü tartışmaya açmaktadırlar. Biz tamamen kendi ulusal çıkarlarımız çerçevesinde herkesle karşılıklı saygı ve çıkar ilişkileri temelinde kapsamlı ilişkileri hedefliyoruz. S-400, F-35, Patriot meselesi Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için atılan adımlardır. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz.



"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ YARIN DÜNYA LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK"



Suriye'deki hadiseler de, Libya'da, Sudan'da, Ortadoğu'da yaşananlar da elbette bizi yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanımızın yurtdışında yaptığı temaslar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yarın Tacikistan'da dünya liderleriyle sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri olacak. Özellikle Rusya, Çin, Hindistan'ın katılması önemli. Bu da Türkiye'nin o bölgelerdeki çıkarlarını koruma anlamında önemli bir fırsat teşkil etmektedir.



SORULAR VE CEVAPLAR



"ABD'YE VERECEĞİMİZ MEKTUBUN ÜSLUBUNDAN KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN"



Sayın Savunma Bakanımıza gönderilen mektup üslubu değil muntevası açısından ikili ilişkilerimize aykırıdır. Mektubun gönderilmesi zamanla eşzamanlı olarak sızdırılmış olması bir ciddiyetsizdir.Bunların belli mahremiyeti vardır. Bunlar aynı gün kamuoyuna baskı oluşturmak amacıyla sızdırılmaz. Tabii ki değerlendirmelerimizi yaptık. İlgili arkadaşlarımızın, Savunma Bakanımızın, benim, Dışişleri Bakanımızın görüşmeleri oldu. Biz hiçbir zaman bu ilişkileri germekten, koparmaktan vesayet altına birilerinin almaya çalışmasından yana olmadık. Bu ilişkileri yönetirken karşılıklı çıkar ve saygı temelinde müttefiklik ruhuna uygun adımlar atmayı ittihaz ettik. Bu cevap hazırlanırken de mektubun muhtevasına, üslubuna, perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Mevkidaşlarımızla görüşmeye devam edeceğimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Japonya'da 29 Haziran'da yapılacak olan zirvede Sayın Trump'la ele alacaklar."



ulusal.com.tr