Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-Devlet sisteminin 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı.
Oktay, "Bugünden itibaren tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-Devlet sisteminin 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı. Oktay, "Bugünden itibaren tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek" dedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-Devlet sisteminin 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı.