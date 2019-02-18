banner1002
Maden ocağında göçük
Maden ocağında göçük
Berkay'dan flaş hamle
Berkay'dan flaş hamle
Dolar ne kadar
Dolar ne kadar
60 çuval tehlikeli atık yol kenarına atıldı
60 çuval tehlikeli atık yol kenarına atıldı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığından e-Devlet sistemi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-Devlet sisteminin 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı. Oktay, "Bugünden itibaren tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek" dedi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığından e-Devlet sistemi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-Devlet sisteminin 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı.

Oktay, "Bugünden itibaren tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek" dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #e-devlet #cumhurbaşkanlığı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.