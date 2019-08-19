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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığından HDP'li belediyelere operasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığından HDP'li belediyelere operasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, HDP'li belediyelere operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Fuat Oktay, şunları belirtti:

"Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır.

Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. 

Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #hdp #cumhurbaşkanlığı #Fuat Oktay
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