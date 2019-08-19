Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır." açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, HDP'li belediyelere operasyonla ilgili açıklama yaptı.



Fuat Oktay, şunları belirtti:



"Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır.



Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez.



Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır."



ulusal.com.tr



