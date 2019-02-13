Üç garantör ülke Türkiye, Rusya ve İran yarın Soçi'de dördüncü kez bir araya gelecek. Kritik zirve öncesi açıklamalar yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Erdoğan ile Putin'in ana gündeminin İdlib olacağını söyledi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Ankara-Moskova işbirliği ile bölgedeki terör örgütlerine yönelik ortak bir irade oluştuğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'yı ziyaretiyle ilgili Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi. Açıklamada, "Zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasını teminen sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilecektir." denildi

Türkiye, Rusya ve İran 14 Şubat'ta Soçi'de bir araya gelecek. Kritik zirve öncesi Ankara ve Moskova hattından "İdlib" açıklamaları peş peşe geldi.



Türkiye ve Rusya'nın terör rögütü HTŞ'ye karşı ortak operasyonu gündemdeyken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov iki ülke liderinin İdlib konusunda görüşeceğini söyledi.



Lavrov, İdlib mutabakatını hatırlattı.

Batılı ülkelerin teröristleri siyasi sürecin bir parçası yapma gayreti olduğunu söyleyen Lavrov "Teröristlerle hiç bir şekilde müzakere yapılamayacağının" altını çizdi.



Öte yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik de ortak operasyon iddiaları ile ilgil konuştu.



İddiaları yalanlamayan Çelik "Terör örgütlerinin çatışmasızlık bölgelerini istismar etmesine yönelik ortak irade var” dedi.



Cumhurbaşkanlığından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Soçi Zirvesi ile ilgili bilgiler de paylaşıldı.



Açıklamada şunlar denildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Ruhani’nin katılımlarıyla düzenlenecek Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı’na katılmak üzere 14 Şubat 2019 tarihinde Soçi’yi ziyaret edeceklerdir.



Zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasını teminen sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilecektir.



Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştirecekleri ikili temaslarda, Rusya Federasyonu ve İran’la ilişkilerin yanısıra bölgesel konuların da ele alınması öngörülmektedir."



ulusal.com.tr