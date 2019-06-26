Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığından sözleşmeli personele kadro açıklaması (5393–49-657-4A-4B-4C tüm sözleşmeli taşeron personele kadro haberleri)

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen heyetinin Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Bilgin ile yaptığı görüşmeye dair mesajlar paylaştı. Ali Yalçın, sözleşmeli personellere kadro ile ilgili Vedat Bilgin'in konuyla yakından ilgileneceğini belirttiğini ifade etti

Memur-Sen heyeti, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.



Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.



Ali Yalçın, şunları söyledi:



"[1]Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili/Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sn.Vedat Bilgin ile Memur-Sen Heyeti olarak bir araya geldik.



Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanılan Süreli Sözleşmeliler ile ilgili düzenlemenin kapsamının genişletilmesini istedik.



[2]Süreli Sözleşmelilerde [Eğitim,Diyanet,Sağlık] alanında 4+2 zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi personelin 3+1’e indirilmesi olumlu bir adım ama asla yeterli değil.



Diğer hizmet kollarında süresiz sözleşmeli personel var. Hatta aynı hizmet kolunda istihdamı farklı sözleşmeli var.



[3]Kamuda çalışma barışı açısından konuyu etraflıca görmeye ve adımı genişletmeye ihtiyaç var.



Kamuda 46 farklı mevzuata göre Sözleşmeli Personel var. Bu çeşitlilik bile çalışma barışını bozuyor.



Sözleşmeli Personel önünü görmek istiyor.Belirsizlik sözleşmelileri yoruyor.



[4] 31 Mart’tan sonra Yerel Yönetimlerde sözleşmeli personel aleyhine cereyan eden hadiseler göz önünde bulundurulmalı.



31 Mart sonrası CHP ve HDP’li belediyeler başta olmak üzere İşten atılan/İş akdi feshedilen Sözleşmeli Memur sayısı 75’i geçti.



Kadro bu anlamda kaçınılmazdır.



[5]Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan V./Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sn.Vedat Bilgin ile yaptığımız görüşmede konuyu etraflıca paylaştık.



Memur-Sen’in hassasiyetini bir kez daha ortaya koyduk.



Yakından ilgileneceğini belirttiği için Sn.Bilgin’e teşekkür ediyoruz."



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