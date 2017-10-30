Deniz Baykal'ın sağlık durumunda herhangi bir anormallik olmadığı, yaşamsal bulgularının iyi olduğu açıklandı

CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş tarafından açıklama yapıldı.



Baykal'ın yaşamsal bulgularının iyi olduğu belirten İbiş, "Yaşamsal bulguları iyi, herhangi bir önemli anormallik yok. Beyin ödemi ve koma tablosu önemli ölçüde azalmakla birlikte uyku hali devam ediyor Deniz Bey'in. Uyanık olduğu dönemlerde söylenenleri anlıyor, tepki veriyor, el, kol, bacak hareketleri önceki günlere nazaran daha da güçlü" açıklaması yaptı.





Deniz Bey'in sağlık durumu olumlu yönde gelişmeye devam ediyor. Hep söylüyoruz bu süreç oldukça uzun, haftalar hatta aylar alabilir. Çünkü beyin iyileşmesi yavaş seyreden bir iyileşme sürecidir. Bu bağlamda da çok sabırlı olmamız gerekiyor ve zaman içerisinde gelişmeleri gözlemlememiz gerekiyor.