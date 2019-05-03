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Son dakika haberleri... Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, 14'ü halen görevli 29 askerden 26'sı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Deniz Kuvvetlerin Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan, 14'ü halen görevde bulunan 29 askerden 26'sı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, biri albay, diğerleri astsubay rütbesinde olmak üzere 29 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı.

Zanlılardan 14'ünün görevde olduğu, diğerleri hakkında FETÖ soruşturmaları nedeniyle idari işlem uygulandığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #deniz kuvvetleri #fetö #asker #gözaltı
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