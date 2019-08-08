Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, depremle ilgili yaptığı uyarıda İzmir'deki depremlerle ilgili "Bu, İzmir'de, Aydın'da ve Muğla'da güçlü olarak duyuldu ancak bir yıkım yapmadı. Bu depremin artçıları, gelecek 15 gün içinde en büyüğü 4.2 olmak üzere sürecektir" dedi. Ercan, Bozkurt'taki depreme dair "Kandilli'ye göre, yaklaşık 6 büyüklüğünde ama depremin süresinin 20-25 saniye sürdüğü düşünülürse bu deprem 6'dan daha küçük olamaz. 6'dan büyük olabilir ama 6'dan daha küçük olamaz. Bu depremin yıkım gücü 7 ile 8 arasında gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, büyük depremler konusunda önemli uyarılarda bulundu.



Ercan, şunları belirtti:



"Şu anda deprem bölgesinden yayın yapıyorum. Bugün iki tane deprem oldu. Depremlerden bir tanesi sabahleyinn 5.1 büyüklüğünde Sisam adasıyla Ahmetbeyliği arasında denizin 7 kilometre sığ bir deprem olmuştu. Bu, İzmir'de, Aydın'da ve Muğla'da güçlü olarak duyuldu ancak bir yıkım yapmadı. Bu depremin artçıları, gelecek 15 gün içinde en büyüğü 4.2 olmak üzere sürecektir.



Hemen arkasından 3 saat sonra bu kez Denizli Bozkurt'ta bir deprem daha oldu. Bu depremin büyüklüğü, biraz çelişkili. Deprem araştırmaya göre 5.5, daha önce 6.5 olarak vermişti. Kandilli'ye göre, yaklaşık 6 büyüklüğünde ama depremin süresinin 20-25 saniye sürdüğü düşünülürse bu deprem 6'dan daha küçük olamaz. 6'dan büyük olabilir ama 6'dan daha küçük olamaz. Bu depremin yıkım gücü, 7 ile 8 arasında gerçekleşmiştir. Belediyenin bir duvarı yıkılmıştır, bunun yanı sıra camilerde, şerifelerde göçmeler vardır, yer yer kırılmalar vardır.



Özellikle köy evlerinde yığma taşlı yapılarda kısmen göçükler ve kısmen yarılmalar ve duvar devrilmeleri görülmektedir."



ulusal.com.tr

