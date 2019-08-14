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Son dakika haberleri... Denizli Çardak'ta deprem (14 Ağustos 2019 son depremler)

Denizli'nin Çardak ilçesinde saat 14:29'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... Denizli Çardak'ta deprem (14 Ağustos 2019 son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre,  Denizli Çardak'ta saat 14:29'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin derinliğini 3 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #denizli #deprem
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