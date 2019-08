İzmir'de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremin ardından bir büyük deprem de Denizli'de meydana geldi. 4.2 ve 6.5 büyüklüklerindeki depremler, çok sayıda vatandaşta paniğe neden oldu. Kandilli, depremin büyüklüğünü 5.6 olarak revize etti. AFAD'a göre ise deprem, 6 büyüklüğünde meydana geldi. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Pek çok çatı çöktü. Kaymakam ve ilçe jandarma ile beraber kriz masası oluşturduk. Yıkılan evler var, can kaybımız yok. Toplantı halindeydik, yan apartmanın duvarı üstümüze çöktü. 2-3 ev yıkıldı haberi aldık. Yaralılar var. Allah'a çok şükür hiçbirimize bir şey olmadı." dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Denizli ve İzmir’de meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakanlık olarak ilgili birimlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. Denizli Valisi, "Çoğu kullanılmayan ev ve ahırlarda hasar var. Vatandaşlarımız evlerini terk ettiler, artçılar olabilir. Şu anda ciddi bir şey yok, can kaybı yok" şeklinde konuştu

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Denizli'de depremler meydana geldi.



İlk deprem saat 14.19'da oldu. Yerin 9 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu açıklandı.



İkinci deprem ise saat 14.25'te meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 6.5 olduğu belirtildi. Yerin 10 kilometre derinliğindeki deprem iki bölgeyi birden salladı.



Ege ve Akdeniz bölgelerindeki tüm illerde hissedilen deprem, vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu.



Denizli'nin Çardak ve Baklan ilçelerinde olduğu açıklanan depremleri hisseden vatandaşlar, sosyal medyada korku ve paniklerini belirten paylaşımlar yaptı.



REVİZE ETTİ



Kandilli, depremin büyüklüğünü 5.7 olarak revize etti.



AFAD'a göre ise deprem, 6 büyüklüğünde meydana geldi.



HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, deprem sonrası açıklama yaptı.



Bakan Selçuk, şunları söyledi:



"Denizli ve İzmir’de meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Bakanlık olarak ilgili birimlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız."



"ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR"



Depremin merkez üssü olan Bozkurt'un Belediye Başkanı Birsen Çelik, çöken evler ve enkaz altında kalanlar olduğunu söyledi.



Çelik, "Sarsıntıyı 15-20 saniye hissettik, makam odamın duvarı yıkıldı. Köylere zabıtaları ve iş makinelerini gönderdik. Vatandaşlardan evlerine girmemelerini istiyoruz" dedi.







AFAD'DAN AÇIKLAMA



AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi.



Etiz, Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin, bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı.



Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre, can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor." dedi.



DENİZLİ VALİSİ KARAHAN'DAN AÇIKLAMA



Denizli Valisi Hasan Karahan, şu bilgileri aktardı:



"Çoğu kullanılmayan ev ve ahırlarda hasar var.



Vatandaşlarımız evlerini terk ettiler, artçılar olabilir.



Şu anda ciddi bir şey yok, can kaybı yok."



"YIKILAN EVLER VE YARALILAR VAR"



Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, şu bilgileri paylaştı:



"Pek çok çatı çöktü.



Kaymakam ve ilçe jandarma ile beraber kriz masası oluşturduk.



Yıkılan evler var, can kaybımız yok.



Toplantı halindeydik, yan apartmanın duvarı üstümüze çöktü.



2-3 ev yıkıldı haberi aldık. Yaralılar var.



Allah'a çok şükür hiçbirimize bir şey olmadı."











